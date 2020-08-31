外資賣超157億 台股甩尾破12600

台股跌破12600點 法人估短線恐陷盤整

美股全面上漲，但台股今天開高走低，加上MSCI明晟季度調整盤後生效，尾盤跌勢擴大，收盤直接跌破12600點。法人認為，月線12754點已有下彎趨勢，短線恐進入區間盤整。

加權指數終場收在12591.45點，下跌137.4點，跌幅1.08%，成交值新台幣2456.93億元。8大類股當中僅造紙、營建類股漲勢明顯，紡織類股小漲，其餘各類股下跌。

大型權值股台積電收在426.5元，下跌1.95%。股王大立光收在3385元，下跌1.02%。鴻海收在76.9元，下跌0.77%。

不過，離岸風電股上緯投控收142元漲停價，特斯拉概念股、電池正極材料化學原料股康普收65元漲停價。生技股ABC-KY收139.5元、造紙廠正隆收30.3元、燁興收4.51元，都是漲停價。

群益投顧分析師廖健佑表示，台股趨勢生變，月線下彎，指數上不去，恐轉為區間整理，就如同2018年2至6月的不上不下狀況，尤其半導體族群走弱，台積電線型也自兩個缺口封閉下來，短線雖然不一定走跌，但整理機率高。資金自半導體族群流出，對手機供應鏈、華為概念股短線而言是空頭訊號。

廖健佑指出，盤勢漲不動，只能看個別題材，在外資不積極情況下，只能跟投信的買盤，如車用概念股、航運股等低價股及筆電相關族群。資金行情對股價依然有撐，但還是等大幅回檔再低接比較安全，後續可先觀察8月營收公布後的指數走向。

三大法人賣超台股162.15億元

台股今天跌137.4點，收在12591.45點，成交值新台幣2456.93億元。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣162.15億元。

自營商買超0.07億元，投信賣超4.8億元，外資及陸資賣超157.42億元。

群益投顧分析師廖健佑表示，台股趨勢生變，月線下彎，指數上不去，恐轉為區間整理，就如同2018年2至6月的不上不下狀況，尤其半導體族群走弱，台積電線型也自兩個缺口封閉下來，短線雖然不一定走跌，但整理機率高。資金自半導體族群流出，對手機供應鏈、華為概念股短線而言是空頭訊號。