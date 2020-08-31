上市、櫃企業營運快報

今（8/31）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.晶圓代工廠台積電擴大半導體學程架構，導入極紫外光（EUV）微影技術等相關課程，並安排設備工程組織主管親自教學，協助學子無落差接軌產業發展趨勢。

隨著國際競爭加劇，製程發展日益複雜，台積電積極投入人才培育，提升台灣半導體人才質量，持續支持國內產業建立長期競爭優勢，因應全球化競爭與挑戰。

2.士林電機（1503）上半年營運因中美貿易戰及新冠肺炎疫情雙重衝擊，營收下降，嚴格控管費用，獲利不減反增，第二季EPS略增至0.77 元、上半年EPS維持去年同期1.73元水準，31日下午將參加證交所主辦法說會，說明第二季財報結果及下半年營運展望。

3.櫃買中心表示，預計今（31）日召開上櫃審議委員會，將審議亞泰金屬工業公司（6727）申請上櫃案。

亞泰金屬工業公司108年合併營業收入為7億7,903萬元，稅後盈餘為9,356萬元，每股盈餘為5.16元。109年上半年合併營業收入為4億7,386萬元，稅後盈餘為4,595萬元，每股盈餘為2.54元。

4.捷克參議院議長韋德齊率89人團昨抵台，31日上午參加「2020台灣?捷克－經貿暨投資論壇」，經濟部部長王美花表示，今天將與捷克簽署包括新創社群、精密機械合作等三個MOU，台灣與捷克之間的關係會繼續深化，我們與捷克擁有相同的價值觀，我們很歡迎這次捷克團為了經貿深化交流而來，希望藉由這樣的方法加深商業與產業合作。

5.櫃買中心與銳聯財智公司（Rayliant Global Advisor，簡稱銳聯公司）合作編製「櫃買銳聯Quality 50指數（簡稱Quality 50）」，於8月31日正式發布並計算傳輸盤中即時指數。

6.由於國際廢鋼原料行情變化不大，豐興（2015）31日開出的本週內銷盤價，全面維持平盤，其中廢鋼每公噸收購牌價維持7,400元，鋼筋每公噸牌價維持15,300元，型鋼每公噸牌價維持20,100元。

7.美國智庫「傳統基金會」31日舉行台美視訊研討會，經濟部長王美花、美國國務院亞太助卿史達偉將出席與談。王美花今天表示，將在會中向美方表達簽署台美雙邊貿易協定（BTA）的意願。

8.8月以來台灣金管會證期局核備的1009檔境外基金(股、債均含)，平均上漲3.20%，其中745檔股票型基金平均上漲4.20%，245檔債券型基金平均上漲0.39%。

8月國內核備的各項產業基金中，以科技產業基金表現最佳達7.31％，其次為金融產業基金5.39%、原物料產業基金4.08%、能源基金3.8%。

9.2020年全球經濟在新冠肺炎疫情肆虐下受到相當大的衝擊，重挫各行各業，相較於大部分產業，自行車業的表現可說是「疫」軍突起，尤其在歐美各國，電動自行車已形成一股搶購風潮，被國外媒體視為後疫情的衛生紙之亂。

為掌握這股風潮，外貿協會將於9月3日針對德國及英國兩大重要自行車市場，辦理「疫情激勵商機-歐洲電動自行車再現風潮」線上研討會，為貿協「疫後市場學系列研討會」9月首場揭開序幕。

10.精密零件廠英濟(3294)跨入生醫材製造與設計領域有成，除塑膠與醫療矽膠零組件外，亦已與客戶合作步入醫療IoT產品的整機設計與組裝並量產交貨，在防疫需求下，今年生醫材產品營收成長快速。

受惠於宅經濟及居家辦公需求帶動耳機及智慧音箱需求強勁，英濟目前大陸廠區滿載，在訂單及新產品挹注下，英濟第3季及下半年獲利可望大躍進，英濟表示，由於新產品ASP及毛利率較高，獲利可望較第2季倍增，法人預估，英濟第3季每股盈餘可望挑戰0.8元到0.9元，全年獲利可期。