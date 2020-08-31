今日焦點股 重點摘要

今（8/31）日熱門焦點股如下：

（1）疫後新生活掀起居家運動潮，帶動家用運動健身器材銷售供不應求，喬山（1736）、力山（1515）健身雙雄出貨轉強，三大法人上周五（8／29）同步買超，今日早盤價量齊揚、股價分別大漲3-7％。

其中，力山漲幅逾7％、盤中最高站上98.30元，開盤短短1小時、成交量逼近1萬張；喬山漲幅也逼近3%，盤中最高74.60元，成交量破1300張。

喬山受惠這波居家運動風潮，業績快速增長，在家用健身器材成長動能延續下，7月營收達21.73億元、年增18.2％，創下單月歷史同期新高；前七月營收達133.4億元，年增4.3％。

法人表示，健身器材產業下半年進入銷售旺季，隨整體市場需求強勁，商用、家用銷售同增，搭配新通路與新產品的貢獻，預期將加速喬山下半年業績成長，營運表現可望逐季攀高。

此外，力山為美國健身新創公司PELOTON飛輪的最大供應商，及跑步機唯一供應商。第二季飛輪與跑步機需求大增，力山健身機出貨動能大幅增溫，第二季營收季增近33％。進入第三季，7月營收達10.83億元，月增46.3％、年增63.4％，創單月歷史新高；前七月合併營收為43.8億元，年增3％。（工商時報 曾麗芳）

（2）生華科(6492)合作第二家美國醫療機構今向美國FDA申請新冠肺炎二期臨床試驗，今日股價以漲停板197元開出後，高檔賣壓湧現，漲幅漸漸縮減至3%左右。

生華科新藥Silmitasertib上周由美國合作夥伴Banner Health醫療系統向FDA提出緊急人體臨床試驗(EIND)馬上獲得核准，今天生華科合作的第二家美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構(Center for Advanced Research & Education, Gainesville, Georgia)也已經向FDA提出新冠二期臨床試驗申請，若獲核准，生華科新藥Silmitasertib旋即可用於治療新冠患者。

生華科總經理宋台生博士表示，生華科新藥Silmitasertib和目前已經取得緊急使用授權的瑞德西韋最大差異在於能否抑制自體免疫風暴發生，瑞德西韋用於已經需要呼吸器治療的重症患者，臨床數據顯示其無法有效控制免疫因子IL-6等，而免疫風暴正是新冠重症致死的主要原因。

生華科Silmitasertib的抗病毒感染和抑制免疫風暴雙重功效，用在尚未需要呼吸器治療的患者，可減緩或抑制免疫風暴的發生，降低病程進展、大幅提高恢復健康的機會；同時臨床進行中會每日檢測患者的免疫因子指數，能確實掌握每位患者的病程變化，如接受Silmitasertib治療的患者能比用瑞德西韋患者提早出院就是重要的有效訊號。

這項由研究者主導的新冠二期人體臨床試驗，是由生華科合作夥伴–美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構負責執行，目前規劃先收治10位新冠肺炎患者，接受14天的一個完整療程。

臨床試驗如獲美國FDA核准後，生華科新藥Silmitasertib將直接用於治療新冠患者。此醫療機構曾協助美國一家生物技術公司完成新冠肺炎二期臨床試驗，對於新冠患者收案和執行試驗已有豐富經驗，預期可加速完成生華科新藥治療新冠患者臨床試驗。（時報資訊 郭鴻慧）

（3）盤中熱門焦點股：

1.榮成(1909)：兩岸產能全開，H2看俏，三大法人28日回補，早盤漲逾4%。

2.正隆(1904)：南向投資，H2有信心，三大法人28日轉買超5470張，早盤漲逾5%，挑戰30元。

3.江申(1525)：沾光特斯拉，早盤跳漲逾5%，改寫前高。

4.奇鋐(3017)：前7月EPS2.86元，勝去年全年，三大法人連5日買超。早盤放量漲逾3%，收復5日線。

5.廣寰科(3287)：外資連3日買超，早盤亮燈漲停，登1年來新高。

6.宏佳騰(1599)：結盟台灣大，強攻車聯網，早盤勁揚逾8%，跳上年線。

7.生華科(6492)：新冠肺炎新藥申請美二期人體臨床，今拉出第三根漲停、進逼200元大關後遭賣單調節，盤中漲幅收斂至5%。

8.環瑞醫(4198)：未來將切入檢測、口罩等醫療器材，激勵股價連拉3根漲停歡慶。

9.明基材(8215)：上周五獲投信大買2852張，晨盤火速攻頂，登1年高。

10.太極(4934)：當沖盛行+股價位階偏低，吸引買盤搶進，股價連拉兩根漲停，改寫近4年半高價。

11.上緯投控(3708)：積極推展碳纖維應用布局，獲投信連9買相挺，晨盤攀高7%，改寫逾2年高價。

12.岱宇(1598)：居家健身風潮湧，下半年業績看旺，晨盤勁彈5%，衝上天價133.5元。

13.聚積(3527)：mini LED驅動IC獲三星、TCL採用，訂單滿手，早盤強漲逾4.5%，登近兩個月高價，離百元僅一步之遙。

14.瑞昱(2379)：亞馬遜推穿戴手環Halo，卡位可望拿下大單，股價走揚拚返400元大關。

15.陽明(2609)船運市場波動大，缺艙來得突然，運價後市持續看漲，晨盤躍上漲停、爆量鎖10.1元，衝上短波高價。

16.燁興(2007)：母公司燁輝攻商場沾光，外資調節暫緩，早盤闖上漲停價，鎖4.51元之天花板。

17.漢翔(2634)：F-16維修中心成立，產業效益將達2000億元，人氣爆棚，股價飆上32元漲停，創波段新高價。

18.中菲行(5609)：搶攻醫療需求物流單，法人估本季EPS上看2元，晨盤續攻漲停，再寫歷史高價。

19.炎洲(4306)：本業營運轉佳，活化資產效益發酵，今年EPS挑戰9年新高，外資連4買超，早盤帶量續漲近5%，再衝短波高點。

20.旭隼(6409)：上半年財報創佳績，千元大關有撐，多方出動攻高2%，穩在短均之上。

21達邁(3645)：5G新品拉高PI膜需求，投信連買超3日，今早股價再創高，漲幅逾8%。

22.康控-KY(4943)：新案遞延促使Q4動能強勁，今日除息，強勢向上走高拚填息。

23.詮欣(6205)：接單報佳音，9月起營運增溫，今早繼續跳高上攻，創2017年7月以來高點。

24.美琪瑪(4721)：擴充產能拚電動車市場效益漸現，資金進場量價齊揚，一舉攻漲停。

（4）上市營建股潤隆（1808）現金殖利率題材發威，31日台股開紅盤，潤隆也價量齊噴，重返70元大關，盤中已站上70.6元，上漲0.9元，漲幅1.29％，再創波段新高。

潤隆最近攜手興富發（2542）合作推出的台中七期重劃區的指

潤隆今年受惠桃園新案「市政潤隆」完工銷售，貢獻第二季單季稅後純益約0.21億元，優於去年同期虧損1.04億元，EPS達0.07元；累計上半年稅後虧損0.99億元，每股稅後純損0.32元。

「市政潤隆」自五月開始加入貢獻行列後，衝高第二季業績表現；累計前七月營收，已達26.78億元、年增33.5％。

展望下半年，潤隆還有「悅誠」、「柏克萊公園」、「潤隆（真愛NO.2）」等新案，將陸續完工交屋，加上9月24日將為除息交易日，潤隆將配發盈餘分配現金股利每股1元、資本公積發放現金股利每股1元、盈餘轉增資配股每股1元、資本公積轉增資配股每股1元，合計共4元，市場期待現金殖利率行情發威，近期吸引買盤進駐。（工商時報 蔡惠芳）

（5）世界先進(5347)董事長方略看好8吋晶圓代工呈現供不應求的狀況可望將延續到2021年，上周三大法人聯手買超2573張，今股價開高1.9元達95.8元，持續在高檔整理之格局。

世界先進29日舉行家庭日活動，董事長方略指出，今年下半年半導體景氣可望比上半年好，目前8吋晶圓代工呈現供不應求的狀況，包括電源IC、驅動IC需求都很強勁，客戶也在詢問2021年的產能，預計8吋產能吃緊將延續到2021年。

方略指出，儘管今年有一些不確定性，但4G轉5G趨勢明確，8吋晶圓代工需求仍相當旺盛，整體產能可說是供不應求。針對漲價議題，方略表示，確實有聽到業界在討論價格調整，不過，公司著重與客戶長期的夥伴關係，包括產能支援等各方面會是整體性的考量。

世界先進於上季法說會表示，預期第三季客戶對晶圓代工需求與第二季相同，估單季營收80~84億元，季減2.7%至季增2.1%。（時報資訊 沈培華）

（6）貨櫃海運需求增加，歐美航線運價漲，帶動航運股股價續強，陽明今天盤中股價直奔漲停價新台幣10.1元。中菲行也來到68元漲停價。

長榮盤中來到17.7元，上漲8.25%。榮運來到14.7元，上漲5.37%。萬海來到22.15元，上漲5.47%。遠雄港來到29.7元，上漲8%。

海運歐美航線運價漲，隨旺季報到，陽明海運指出，貨櫃運輸業務雖受疫情衝擊運量減少，不過第2季獲利5.6億元，但因認列散裝事業虧損，第2季小虧6800萬元，每股虧損0.03元。

貨物承攬業者中菲行第2季稅後淨利新台幣4.71億元，較去年同期大幅成長2.6倍，每股盈餘（EPS）3.74元，單季獲利超越去年全年度。（中央社）