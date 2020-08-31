電子回神 台股早盤返12800點及月線

台股31日開在12,763.44點，直接站回月線，台積電（2330）、大立光（3008）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等同步向上，指數震盪向上。

另外，金融族群如國泰金、元大金與傳龍頭如長榮、亞泥及統一等，也力挺多方，使加權股價指數迄上午9：19暫報12822點，大漲93點，漲幅0.74%，成交439億元。

上市、櫃股票早盤表現不錯者，包括美琪瑪、廣明、康香、今展科、合一、ABC-KY、鈊象、隆達、祥碩、聚積、旭隼、達邁、台半、欣興、聯合再生、陽明、生華科、普生、新鉅科、建暐及上緯投控等。

美股方面，聯準會（Fed）主席鮑爾宣布，將會容忍較高的通膨、進一步推升就業率之後，美股8月28日在科技類股的帶領下持續走揚，標準普爾500指數、那斯達克指數雙雙刷新歷史收盤高，道瓊工業平均指數今年以來的報酬也首度翻正。

道瓊工業平均指數8月28日上漲0.57％（161.6點）、收28,653.87點，創2月21日以來收盤新高，周K線上漲2.59％。那斯達克指數上漲0.6％（70.3點）、收11,695.63點，創歷史收盤新高，周K線上漲3.39％。

費城導體指數上漲1.98％（43.99點）、收2,264.14點，創歷史收盤新高，周K線上漲2.99％，過去5周，有4周走揚。

統一投顧指出，美股屢創新高，道瓊指數收復今年全部跌幅，且近期疫苗研發持續有正面進展，帶動市場信心回升、有利金融市場多頭走勢。考量台股目前電子、傳產股雙主流輪動，電子股旺季來臨，back to school及i-Phone 新機拉貨等利多因素加持。

而傳產股需求回溫，帶動鋼價、運價走揚，中低價相關個股接替輪漲，建議維持偏多操作，可布局遠距受惠股、蘋果概念股、紡織、航運、汽車零組件及自行車等相關族群。