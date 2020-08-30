不讓千金熱退燒 3高價股請戰

台股熱度轉向準千金集團晉升四位數股價，內外資機構不輕易讓話題退燒：摩根大通證券再升祥碩推測合理股價至2,234元，大型本土投顧開啟緯穎基本面研究、合理股價上看千元，凱基與匯豐證券則力挺工具機股王亞德客-KY，股價預期高達768元。



摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，祥碩的營運機會不只展現在高規USB市場，長年深耕PCIe分封交換（packet switches）晶片、SATA產品，未來應用層面將更為廣泛；同時，因祥碩提供更全面的介面IC產品與技術領先優勢，亦能持續在美國、大陸獲得更多高品質客戶青睞。



摩根大通在最新的財務模型中，上調來自飛騰（Phytium）、龍芯（Loongson）的營收貢獻預期，楊維倫剖析市場議論度最高的華為疑慮，並指出，祥碩來自華為的營收比重連1％都不到，就算華為面臨新禁令，也不會對祥碩營運產生影響。



外資估算，祥碩2020年每股純益將年增1.6倍，由2019年的16.1元跳增為42.2元，2021、2022年更以每年獲利增加一個股本的幅度增長，上看52.2與68.1元。



本土投顧大行指出，緯穎短線受美系客戶短期拉貨需求調節影響，但根據供應鏈調查，美系客戶已重啟拉貨，另一大客戶拉貨動能穩定，全年需求預估雙位數成長。就供給面看，緯穎墨西哥廠產能先前受疫情影響，目前已經改善，法人看好緯穎月營收逐步回升，強調短線營運逆風已過。



雲端趨勢持續下，白牌占全體伺服器比重從2019年的25％，至2020年將逾35％，未來可望持續增長，緯穎專注於白牌伺服器製造，有助吸引新客戶釋出訂單。法人估算，緯穎2020～2022年每股純益是44.9、57.56、68.68元，與祥碩相仿，同樣以每年增加一股本速度增長。



亞德客-KY於法說會將第三季營收財測，由原本的季減10％、上調為季減5～10％，產能利用率可望維持滿載。凱基投顧指出，由於第三季營收降幅較往年同期緩和，在產能滿載助威下，獲利率展望較佳，由於新iPhone可能於8月下旬或9月開始出貨，加上電池與工具機產業的需求，預期亞德客-KY穩健的營收動能將延續到2021年。



凱基投顧給予亞德客-KY「買進」投資評等，基於2021～2022年推估每股純益平均值，賦予28倍本益比（歷史區間為13～32倍），將推測合理股價由666升到768元，預期隨市場進一步調升獲利預期，有助推升股價表現。