Mini LED起飛 聚積訂單滿手

Mini LED市場開始逐步起飛，耕耘市場多年的LED驅動IC聚積（3527）也成功傳出捷報，拿下TCL、三星及康佳等大尺寸電視訂單。法人指出，隨著Mini LED／Micro LED市場逐步成長，聚積將有機會在年底前持續搶下非蘋陣營中小尺寸及大尺寸螢幕大單。



聚積董事長楊立昌參加「國際micro-LED Display產業高峰論壇」時指出，Mini LED在相關應用領域的討論與投入在近三年內成為熱議，短短幾年內，已為產業鏈包含小間距LED顯示屏廠、各大面板廠，乃至於驅動IC廠、配套設備和材料廠帶來嶄新研發方向以及產業商機。



楊立昌說，Mini LED從終端應用領域做區分，可分為「直接顯示」和「背光」，在此兩大應用的雙重助益下，Mini LED市場規模預估成長快速，據LEDinside估計，2023年整體Mini LED產值將超過10億美元。



在2020年初舉行的美國消費性電子展（CES）中，楊立昌分析10家品牌所參展的大型直接顯示器規格，具備幾項特點，首先主要的LED晶片尺寸為75～300微米，封裝大多採用基板晶粒接合（COB）技術，點間距多數在0.6～0.7毫米，驅動方式多為被動式驅動（Passive Driver），顯示背板多數使用印刷電路板。



楊立昌說，這次CES大展的大尺寸Mini LED電視品牌，其中有三星、TCL及康佳等大廠採用聚積Mini LED驅動IC打造，聚積是100～150吋直接顯示器驅動IC的主要選擇品牌。



據了解，聚積在Mini LED／Micro LED市場耕耘多年，目前Mini LED驅動IC已經開始量產出貨，且Micro LED也接近完成商用化研發，且開始出貨樣品。法人表示，目前三星在大尺寸電視上除了朝向自家開發的QLED技術標準外，就屬Mini LED／Micro LED技術為主要發展目標。



法人看好，未來聚積將有望與三星一同進攻大尺寸、中小尺寸的Mini LED／Micro LED螢幕市場，陸系品牌亦有望擴大採用聚積產品，帶動聚積全面搶攻非蘋陣營大單。



聚積公告2020年前7月合併營收達10.15億元、年減約40.6％。法人表示，聚積年底前將隨著Mini LED應用興起，推動驅動IC及模組開始量產出貨，帶動業績開始穩健回溫，2021年大啖相關商機。