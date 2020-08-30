亞馬遜推穿戴手環 瑞昱卡位

亞馬遜（Amazon）宣布推出全新穿戴手環Halo，除了能夠監測人體睡眠及活動狀態之外，當中更導入音頻分析（Tone analysis）技術，能夠藉此分析使用者情緒狀態，搶進智慧醫療市場。法人點名，拿下多款亞馬遜物聯網裝置大單的瑞昱（2379）將有望再度攻入Halo供應鏈。



亞馬遜推出新款穿戴手環Halo，雖然上頭不具備螢幕，但是功能仍不輸其他健康穿戴產品，Halo除了具備睡眠監測、健康運動及活動狀態等功能之外，當中更導入音頻分析技術，可讓穿戴手環監測使用者在說話期間的情緒。且若是搭配智慧手機鏡頭掃描人體，更能結合Halo及亞馬遜健康app檢測人體脂肪，在各式新功能加入下，使穿戴手環功能更上一層樓。



據了解，瑞昱先前就曾以TWS晶片、音頻放大器與音頻編解碼器拿下亞馬遜Echo Buds、Echo Show等物聯網訂單。因此法人看好，長期與亞馬遜物聯網裝置合作的網通IC設計大廠瑞昱，將有望再度拿下Halo大單，擴大在物聯網裝置的市占率。



事實上，瑞昱近期在物聯網裝置出貨量不斷成長，先前的智慧音箱熱潮就打進小米、百度及亞馬遜等品牌供應鏈，推動藍牙及音訊晶片出貨暢旺，更使合併營收穩健向上成長，隨著亞馬遜再度推出新品，瑞昱亦有望分一杯羹，助攻業績再攻新高。



目前瑞昱在物聯網領域上，已經推出全方位解決方案，可一次整合控制、語音及影像等晶片產品，並內建音頻解碼、WiFi及藍牙等功能。法人指出，隨著物聯網市場逐步成長，瑞昱物聯網平台Ameba系列現更獲得亞馬遜雲端服務（AWS）認證，未來有望再度打入陸系、美系及韓系等物聯網客戶供應鏈。



瑞昱公告2020年前7月合併營收達402.01億元、年成長21.9％，改寫歷史同期新高。法人預期，在PC、筆電及物聯網等產品持續出貨暢旺推動下，全年業績有望再度賺進逾一個股本，帶動獲利再締新猷。