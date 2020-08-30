美公債ETF 穩中求利

隨著美國總統大選逼近，近期美國那斯達克指數再創新高，但市場風險意識升溫，為避免市場大幅震盪影響報酬表現，資金開始轉向避險資產。新光投信表示，現階段難判斷選舉結果，選後結果將牽動股市行情，目前ETF資產配置宜納入美國公債ETF，發揮美公債避險、收益雙重優勢，以抵禦市場不確定風險。

依投信投顧公會分類的海外債券ETF一般型債券ETF中，今年來有13檔漲幅逾10％，清一色都是美國公債，尤其是20年期以上，績效表現相對亮眼，部分債券ETF甚至漲幅逾二成。

新光美國政府20年期（以上）債券ETF基金，主要追蹤ICE美林美國政府20年期（以上）債券指數，以投資美國政府以美元發行之20年主權債券為主，今年以來累積報酬率已達19.63％，績效表現相對同質基金出色，基金經理人牟宗堯表示，由於美國公債評級達3個A，具低信用風險，加上美國公債需求大，市場流動性佳，往往具避險特性。

美國及全球的疫情仍然嚴峻，加上美國核心通膨率低於Fed目標2％，預期聯準會維持寬鬆政策不變，對於美國公債看法是中性偏多，預期公債殖利率將繼續下行走勢，特別是美中之間的紛爭，可望對美國公債價格有所支撐。

牟宗堯指出，在美國總統大選之前，國際及美中政經情勢變數仍多，加上9月開學潮及大選造勢活動，對疫情的變化仍存在諸多紛擾，儘管現階段難判斷選舉結果，但股債混合配置，才能平衡市場波動，獲取穩健收益，建議優先選擇表現相對穩健，具高評等和避險優勢的美國公債ETF。