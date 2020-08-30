證交所引資 讚台股有四好

證交所及高盛證券共同主辦之「Taiwan Virtual Corporate Day 2020」線上臺灣投資說明會，於28日結束。證交所指出，此次說明會向國際機構投資人介紹臺灣資本市場的特色與實力，以及具有強健體質，包括上市公司的良好基本面及營運彈性、卓越的公司治理表現及穩定的現金股利率等四好，成為新冠疫情危機中，支撐臺股的穩定力量。

證交所指出，「Taiwan Virtual Corporate Day 2020」為期四天的線上會議，共吸引160位亞洲及歐美地區機構投資人，與29家國內上市櫃公司，進行93場會談。

證交所並力大向國際機構投資人介紹臺灣資本市場的特色與實力，說明臺灣證券市場的強健體質，包括上市公司的良好基本面及營運彈性、卓越的公司治理表現及穩定的現金股利率等四好。面對新冠肺炎病毒，政府迅速反應，成功阻止疫情蔓延，再加上企業適時採行緊急應變計畫，以及資本市場的韌性，共同維持臺灣總體經濟的穩定。

證交所在專題演講中，特別介紹近年臺灣公司治理發展，包含金管會於8月25日最新公布之「公司治理3.0-永續發展藍圖」。此外，第六屆臺灣公司治理評鑑結果已於4月公布，透過指標內涵及相關法規的推動，逐步引導企業落實各項良善之公司治理規範，進一步強化市場透明度與可信度，推動上市公司永續營運發展，引領更多股東參與臺股市場。

另外，機構投資人對於了解臺灣IPO市場表現，也有殷切需求，此次證交所向國際機構法人說明臺灣健全的市場機制，成功吸引外國公司來臺上市，同步擴大臺灣資本市場的深度及廣度。

證交所表示，對於行銷台股、吸引外資一向不遺餘力。面對新冠肺炎的挑戰，維持與全球機構投資人溝通至關重要，證交所自疫情爆發以來即運用數位方式，突破防疫藩籬，讓投資人與上市公司持續於線上交流，未來也將持續安排引資活動，運用多元工具向國際介紹臺股優勢及前景，期能吸引更多資金投入臺灣股市，增進經濟成長的動能。

證交所指出，有關專題演講影片已置於Webpro 3.0影音傳播網，供投資人隨時播放。