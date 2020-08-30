16家上市公司 9月法說

證交所表示，16家上市公司，將於9月份於證交所場地舉辦法人說明會，聲寶（1604）及信大（1109）分別於9月1日及2日率先起跑。

出席的16家公司名單及日期分別為：1日聲寶、2日信大、4日新海、9日富爾特、11日南染、15日新紡及競國、16日偉全及無敵、17日揚博、18日福壽、22日亞弘電、24日元禎、25日怡華及新美齊、18日中工等。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增進投資人獲取企業訊息管道，已規範本國上市公司應定期在中華民國境內自辦或受邀參加法說會。

法說會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景的看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展機會或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。

證交所統計，截至目前為止，國內上市公司總計辦理1,024場法人說明會。

證交所鼓勵上市公司積極辦理法人說明會或業績發表會，以增進投資人對公司產業變化及營運瞭解。9月計有16家上市公司借證交所場地自行辦理法人說明會。

證交所表示，防疫期間，建議可透過網路轉播同步收看法人說明會（https://webpro.twse.com.tw）。相關上市公司基本資料請至公開資訊觀測站查詢。

證交所也歡迎上市公司與證交所聯繫，免費借用證交所場地辦理法人說明會，以提昇公司資訊透明度。參與法人說明會前，請至證交所網站，選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動更新訊息。