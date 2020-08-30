台股新一周展望 法人看好七類股

台新投顧本周看好5G手機、Mini LED等

台股28日震盪拉回行情，加權指數收盤為12,728.85點，仍較21日累計上漲121.01點，周漲幅為0.96％。台新投顧本周看好七大題材類股，包含：5G手機股、Mini LED股、板卡股、汽車股、營建資產股、鋼鐵水泥股、食品股等，研判本周指數將在12,200-12,800點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.各國央行持續偏寬鬆政策。

2.資金持續回流台股。

3.第三季電子業傳統營運旺季。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.美國對華為制裁擴大。

2.二波疫情疑慮仍在。

3.美國新一輪財政刺激陷入僵局。

康和投顧預期本周指數區間12,500-13,000點

台股上周各類股漲跌互見，以造紙類指數上漲7.69％最強勢，以水泥類指數下跌1.57％最弱勢。康和投顧預期本周指數將在12,500-13,000點區間震盪，本周看好九大題材類股，包含：IC設計股、面板股、Mini LED股、PCB股、板卡股、風力概念股、自行車股、遊戲股、散熱股等。

康和投顧分析指出，彙整近期兩項國內外利多因素，包含：

1.FED宣示新的長期貨幣政策框架，改採「靈活的平均通膨目標」為政策指引，表示一段時間如兩年當平均通膨達到2％以上時，才會採取適當貨幣政策，顯示大幅拉高之後升息門檻，寬鬆貨幣政策將可延續一段時間，以全力促進或支持經濟復甦與發展，更為寬鬆之貨幣政策訊號，有利於多頭持續挺進。

2.國發會發布7月景氣燈號綜合判斷分數21分，較6月增加2分，燈號續呈黃藍燈。9項構成項目中，股價指數、機械及電機設備進口值皆由綠燈轉呈黃紅燈，分數各增加1分；製造業營業氣候測驗點由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加1分，領先指標不含趨勢指數為102.39，較上月上升1.23％，顯示疫情對於國內經濟衝擊持續減緩當中。