千金戰局擴八方 昇佳、鈊象出線

資金行情源源不絕，高價千金股成為盤面多空指標，儘管股王大立光（3008）持續脫隊，但千金集團早已從年初三千金增加到六千金格局，後來者更有昇佳電（6732）、鈊象（3293）劍指千元價位，熱度持續蔓延。

大立光、矽力-KY、祥碩、信驊、譜瑞-KY、旭隼等6檔個股持續穩站千元關卡，其中大立光11日除息台股歷史最高的79元後，受市場下修全年手機銷量及華為限禁令兩大重拳下，外資一路倒貨，不但陷入貼息窘境，也在利多消息頻傳的千金股中顯得格外落寞。

雖然缺少股王領頭，其餘千金股仍活出一片天，譬如股后矽力-KY下半年受惠5G基地台及去美化轉單效益，訂單能見度看到年底，且公司產品線眾多，成功銷弭華為事件帶來的利空，在7月營收創下歷史單月次高後，股價再度逼近2千元大關。

此外，近期本土投顧也先後開啟昇佳電與鈊象的基本面研究，並同時給予「買進」評等。鈊象今年受惠疫情帶動宅娛樂商機爆發，第二季淡季不淡外，下半年業績更是火燙，7月營收率先繳出歷史單月新高成績，激勵股價呈現看回不回驚驚漲的格局。

今年甫剛掛牌的昇佳電子表現同樣不俗，歷經第二季受印度停工與大陸交通運輸受阻影響後，第三季起下游客戶相繼回補庫存，先前遞延的訂單也陸續恢復，7月營收睽違三個月重返4億元以上水準，股價28日上漲3.09％，收在935元，續朝千元關卡挑戰。

富邦投顧董事長蕭乾祥認為，市場資金充沛下，高價指標股持續拉升，尤其業績題材表現熱絡的個股表現特別突出，後續操作應以高價股搭配業績成長股，作為挑選標的的參考。

國泰證期經理蔡明翰同樣認為，儘管台股近期呈現量縮整理格局，但在資金行情發酵下，大盤仍有望再創新高，因此趁強勢股拉回時可逢低承接，而低位階股若缺乏基本面配合，也僅適合短打。