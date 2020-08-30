IPO甩疲態 興櫃搶搭資金熱

進入後疫情時代，股市復甦帶動首次公開募股（IPO）市場熱度回溫，配合全球資金行情持續發威，原先遞延申請的企業陸續回頭，安普新（6743）、長榮鋼（2211）、達亞（6762）28日同時遞出上市櫃申請，創今年以來單日最高紀錄。

根據研調機構統計，全球7月IPO數量達160家，創2018年6月以來新高，顯見全球IPO市場歷經上半年的黑暗期後，終於再次迎來曙光。日盛投顧總經理鍾國忠指出，中美間的對立衝突也進一步激化在美的大陸企業返回國內進行二次上市，尤其全球貨幣處於寬鬆水準，對於企業IPO的中長期規劃相對有利。

全球IPO市場近期不但有美國短期住宿出租龍頭Airbnb、全球第二大NAND型快閃記憶體日商鎧俠遞交掛牌申請外，阿里巴巴轉投資的螞蟻科技集團25日也同步啟動A、H股上市申請，根據募股說明書，此次A+H股新股數量合計將不低於發行後總股本的一成，法人圈預期總幕資額將達300億美元，有望超越沙烏地阿美石油公司去年創下的256億美元紀錄，成為全球最大IPO案。

台股方面，國內首家上市的室內設計業者匯僑設計25日以45元承銷價掛牌，成為台股下半年首檔轉上市公司，晶片散熱模組廠艾姆勒26日也緊隨而至，以每股50元承銷價轉上市，雙雙為下半年IPO揭開序幕。

展望下半年，除延長股票第四季上市的汎德永業外，包括八貫、耀登、威鋒電子、安普新及長榮鋼皆遞出轉上市申請，證交所董事會也已通過八貫上市案，力拼年底前掛牌。

轉上櫃方面，軒郁、康全電訊、陞達科技、意德士科技皆通過櫃買核准掛牌，至於上洋、全訊、揚秦、帝圖、智聯服務、亞泰金屬、叡揚資訊、常廣、亨泰光、長聖及達亞等個股則已遞交申請。

兆豐證券投資銀行業務事業群副總吳明宗表示，台股下半年IPO市場可望較上半年好轉，但因疫情關係，預期整體市況仍將較前二年差，加上康友-KY爆發董事長疑涉掏空潛逃海外後，對有海外廠的送件公司將增加一定難度。