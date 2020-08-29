Q3作帳行情起跑 七投信指路

時序即將進入9月，以投信為主的台股第三季季底作帳行情開始起跑。投信法人指出，美國對華為禁令擴大，使電子股受到減單衝擊，資金近期出現自半導體上游族群撤出的現象，預期9月大盤呈現震盪整理，但市場錢滿為患，題材股、業績股仍有望表現突出。

包括國泰、復華、群益、第一金、安聯、中國信託、富蘭克林華美等七大投信預測，半導體族群仍是長線核心持股不變，5G、AI、高速運算的應用，將帶動半導體產值提升，後市依然看旺，短線上，因華為禁令效應，電子上游遭遇逆風，改增持六大族群衝鋒季底績效。

六大族群包括新產品發表的電競顯卡族群，政策加持的風力、太陽能綠電概念，業績增長的WFH概念股，手機供應鏈，賽事重啟的運動概念股，以及市況復甦的車用概念股。

國泰大中華基金經理人陳怡光分析，新冠肺炎疫情及美國總統大選為市場兩大變數，據統計，美國新冠肺炎基本傳染數（R0）已低於1，顯示人傳人病毒傳染速度減緩，疫苗及新藥效果尚難定論，但投資人對疫情已越來越不擔心。

陳怡光還說，美國大選部分，市場擔心民主黨候選人拜登選上總統，將會加稅，不利於美國企業，但對股市來說，一旦不確定性因素消失，股市通常正向反應，民主黨作法較易預測，且拜登副手出身加州，對矽谷生態了解，如拜登當選，對科技業也屬正向。

去美化、去中化持續影響台股投資主軸。陳怡光指出，美國強化對華為禁令，限制和許可範圍擴大到軟體工具和製造設備，9月14日之後，如未獲許可，將禁止出貨華為，防堵大陸在先進科技、5G、網路安全等發展，基地台可能為主要禁止項目，手機不確定，其他部分應該還有許可的機會。

群益馬拉松基金經理人王耀龍、第一金電子基金經理人陳思銘、中國信託台灣活力基金經理人周俊宏調查後發現，華為禁令對IC設計第四季投片確有影響，而先前累積訂單，要趕在9月14日前出貨完畢，華為突破美國封鎖相對辛苦，5G建設可能緩建。市場因華為被封鎖而出現青黃不接，但長期而言，仍會找到替代來源，如nokia、易立信、三星等。

華為手機1.8～1.9億支的年銷售量，2021年可能大幅下降至3,000萬～4,000萬支，華為手機市占將被其他大陸廠商如oppo、vivo及小米替代，半導體供應鏈短期震盪，但台廠性價比高，仍有機會取得訂單。