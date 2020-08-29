兩條件檢視價值型公司體質 11檔低P/B股出列

台股在連漲5個月後開始震盪。這時投資人若透過股價淨值比，從剛出爐的半年報中，挑出質優且不貴的公司中長期持有，應是現階段最安全的作法。

今年台股能在景氣低迷中脫穎而出，主要電子次產業如半導體、光電、電腦周邊等，上半年獲利逆勢成長、撐起半邊天，是帶領加權指數創下歷史新高的最大功臣。不過，進入8月以後，台股的主流已從領漲的成長股，取而代之的，是之前較乏人問津、基期較低的價值型公司，展開補漲行情。

尤其近期台股大盤出現天量收黑的多頭結束訊號，波動也加大，這些價值型公司能否抗跌，就要用以下2個條件檢視這些公司的體質：一是看EPS（每股稅後純益）；二是看P/B（股價淨值比），能長期維持獲利、P/B又偏低的公司，才能相對抗跌。

因此，《今周刊》特別從半年報中，以P/B低於1、且去年以來連六季都賺錢等條件，篩選出11檔個股。表中以傳產股居多，也許因缺乏爆發性題材，就得不到市場關愛，但長期持有的風險並不高。

銅、鎳價揚 華新陸廠轉盈

其中，華新（1605）的本業是以電線電纜及不鏽鋼經銷為主，業績和銅價與鎳價息息相關，而銅價與鎳價又和景氣高度相關。國際銅價與鎳價從3月底起持續回升，華新在中國的兩家不鏽鋼廠，第二季已經轉虧為盈，下半年可望漸入佳境。

不過，華新的轉投資事業，才是主要的獲利來源，其中轉投資的房地產事業，在第二季出售中國南京住宅建案，銷售金額達13億元人民幣，分別在第二、三季入帳。另外，華新科（2492）上半年稅後EPS5.33元，也貢獻不少獲利。

本業加上轉投資，華新上半年稅後EPS已有0.9元，接近去年全年的0.95元。公司雖然表示，下半年因美中貿易戰及疫情尚未緩解，加上電子業能見度不高，恐影響轉投資收益，營運狀況持平看待；不過，公司從5月上旬宣布買回6萬張庫藏股，顯然公司認為目前股價是相對便宜的，投資人也可留意月線附近的買點，波段持有。

除了華新，表中還有一檔精成科（6191），也屬於華新集團，且是表中少數的電子股。精成科兩大主要業務是印刷電路板（PCB）與EMS（電子代工服務），營收占比6比4。PCB以PC用品、消費性產品及車用產品為主，EMS則以個人電腦相關與消費性產品為主。

精成科營運原本就穩健，今年上半年居家工作（Work from Home）商機熱，帶動PC、NB等產品需求不淡，公司兩大產品線剛好成為最大受惠者，加上積極調整產品組合，即使今年以來營收略低於去年，但毛利率卻大幅提升。第二季單季EPS達0.85元，創下單季新高紀錄。

公司表示，第三季是傳統旺季，營收通常在第三季達到高峰，法人評估，精成科第三季獲利仍可望維持高檔。而公司也指出，未來將拓展汽車電子客戶，持續提升兩大產品線的毛利。近期股價相對於大盤強勢，可留意月線附近買點。

混凝土需求夯 環泥毛利升

多年以來，國內水泥業的供需狀況平平，業者想要獲利，唯有到中國、參與擴大內需的建設才有機會；然而，這個狀況從今年起開始轉變。由於多家科技大廠擴大投資或回台設廠，興建廠房的需求大增，使得水泥廠的預拌混凝土事業毛利大幅提升；另外，政府積極推動各項都更政策，是預拌混凝土需求增加的另一個原因。

預拌混凝土今年售價已創下近10年的高點，讓國內主要廠商如台泥（1101）、亞泥（1102）、環泥（1104）、國產（2504）、力泰（5520）等，今年上半年毛利率、營益率都創下至少5年以來的新高，在以上5家中，唯有環泥目前股價仍在每股淨值之下。

環泥上半年毛利率達15.2％，比去年同期足足增加五．5個百分點，是近15年來最高；第二季EPS0.66元，是2017年以來單季次高。公司表示，因為科技大廠對預拌混凝土品質、強度要求高，使得平均單價提升，是毛利提升的原因之一。法人指出，預拌混凝土產業為期2至3年的大多頭已來臨，後續可留意營運狀況，逢低布局。

文章來源：今周刊

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