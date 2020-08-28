14檔百元有找 投信搶進

長榮、友達、華航等轉機色彩濃厚，股價仍偏中低價位，可攻可守

面板雙虎樂觀看待下半年，吸引買盤追價，群創日前股價飆漲並爆出天量，引發市場熱議！其中，投信連四日買超群創、累積張數破1.5萬張，而進一步觀察投信近期著墨較多者，偏向中低價位趨勢，如對長榮已連15買、累積張數破7萬張；此外，無論面板股或航運股，均帶有濃厚轉機色彩，在投信進駐下補漲行情強勢登場。

觀察投信近期關注股，股價多在百元以下，其中，包括長榮、友達、華航、群創、啟碁、晶電、智易、百和、神基、明基材、南亞科、榮成、萬潤、正隆等14檔，不乏28日大量敲進，或連買3～15天以上者，累積張數在2,455～70,445張不等。

法人指出，美股續創新高、政策做多、大股東及市場大戶偏多操作，然近期股價漲多甚至超漲的電子股陷入修正，資金開始從電子股撤出。

宏遠投顧研究部副總陳國清預期，近期部分資金流向股價基期及本益比低、未來展望佳且籌碼乾淨者，如水泥、食品、風電、航運及航空、面板、太陽能、網通、特斯拉（Tesla）概念股、跌深電子股等，維繫台股人氣，大盤持續高檔震盪，除非美股大跌，否則台股多頭格局不變，個股、類股可望維持輪漲態勢。

其中，航運股第二季獲利超出市場預期、每年7～10月是出貨旺季，隨運價上漲及油價低於去年同期，且出貨滿艙，預期第三季獲利將會比第二季更上層樓。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，自疫情爆發以來，全球央行聯手救市，資金滿溢也讓股市水漲船高，各類股票只要有題材都有演出機會。

例如最近傳產類股中水泥與航運股有投資亮點，隨9月水泥進入出貨旺季、航運下半年運價走揚等利多，短線投資人可多留意布局機會。

群益馬拉松基金經理人王耀龍指出，市場資金仍相當充沛，加上全球科技主流趨勢持續發展，台股亦在其中扮演重要供應鏈角色，中長期投資前景仍看好，惟短期有逢高調節壓力，但中長期來看，隨去美化、去中化趨勢，可留意電子供應鏈板塊移轉相關族群。