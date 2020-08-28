繼中裕（4147）後，生技股捷報再傳，台康生技（6589）與寶齡富錦（1760）取得衛福部食藥署專案製造許可核准，而生華科（6492）新藥Silmitasertib（CX-4945）則是獲美FDA緊急核准，得即刻治療新冠肺炎患者，為台灣首家新藥用於人體臨床試驗；台康生技與生華科挾利多漲停，整體族群逆勢大漲。

全球新冠肺炎疫情仍居高不下，不僅夏季未見明顯趨緩，秋冬更恐再迎一波高峰，各界持續研發快篩檢測、因應藥物、疫苗等，相關題材加持概念股行情，不少個股隨利多傳出，股價「疫」飛沖天。

台康生技、寶齡富錦與安肽生醫合作開發「飛確」COVID-19新冠病毒抗原快速檢驗試劑，取得衛福部食藥署專案製造許可核准，激勵台康生技股價28日一開盤跳空鎖在漲停板65.4元至終場，惟寶齡富錦雖開盤逼近漲停，但盤中走疲，終場回落至平盤。

而投入新冠肺炎治療藥物的生華科，其新藥Silmitasertib（CX-4945）獲美FDA緊急核准，得即刻治療患者，為台灣首家生技公司新藥首度用於新冠人體臨床試驗，同樣激勵股價跳空鎖在漲停板179.5元至終場。

另包括藥華藥、台耀、展旺、中化、中化生、盛弘、神隆、亞諾法、美時、合一、國光生、中裕、杏輝等生技股同獲買盤青睞，表現遠遠打敗大盤，漲幅0.33～4.95％以上，成交量也多較前一日增加，顯見資金流入。

對於生技股、特別是新藥族群，元富投顧總經理鄭文賢認為，市場賦予高度期待，然能否繳出實際的成績單，能否順利取得藥證，以及藥價是否漂亮，都是驅使後續行情續航的關鍵；市場對於新藥這波的想像空間都很大，惟倘若未達市場預期，股價就會往下修正，因此，最重要的還是實際成績。