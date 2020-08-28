8月28日一分鐘強弱勢股

8月28日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

佳總（5355）

10

散熱、PCB族群熱絡，股價連三日跳空上漲，周漲達35.32％

佳凌（4976）

10

報復性拉貨潮，汽車零件股轉強，股價連六紅，創逾一年來新高

雃博（4106）

9.98

新冠呼吸器獲製造許可，拓展印度、東南亞市場，股價收復季線

智伸科（4551）

9.97

下半年出貨回溫，法人估全年營收創歷史新高、EPS挑戰6.5元

太極（4934）

9.97

Q2出售承陽電站認列工程利益，單季毛利率升至18.64％、EPS虧轉盈

和椿（6215）

9.97

PCB需求大增，上半年EPS 0.66元賺贏去年全年，股價連兩日上漲

盛達（3027）

9.94

7月營收年增近五成，年初以來股價已上漲127.92％，上攻20元大關

廣寰科（3287）

9.93

電腦零組件熱銷，7月營收創逾七年來新高，股價周漲35.23％

台康生技（6589）

9.92

快篩檢測、藥物題材續燒，7月營收年增124.94％，股價連三紅

東碩（3272）

9.92

NB需求強勁，近三個月股價上漲240.06％，28日股價創近三年來新高

製表：鄭郁平

8月28日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

金像電（2368）

5.99

28日電子股普遍疲弱，5日線得而復失，三大法人大賣19,520張

科風（3043）

5.69

今年以來股價暴漲三倍，短線漲幅過大，終結連五紅、拉回整理

玉晶光（3406）

5.21

華為供應鏈受挫，三大法人賣超1,966張，股價回測600元關卡

正達（3149）

5.06

上半年EPS -1.21元，26日股價創高後遭遇強勁賣壓，跌破5日線

華容（5328）

4.89

跨足電動車電池領域，近期收復每股淨值，28日股價回測月線

誠美材（4960）

4.76

前七月營收50.37億元，年減43.4％，法說會後28日股價回落至9元

南電（8046）

4.65

今年來股價已上漲近三倍，賣壓出籠、5日線反壓，K線連二黑

創意（3443）

4.23

IC設計股重挫，本周股價跌幅近5％，投信賣超765張，跌破季線

廣明（6188）

4.21

波段漲幅過大，28日股價拉回整理，跌破5日線支撐

景碩（3189）

4.2

三大法人連八日賣超16,919 張，股價近兩周下挫15.2元，跌回起漲點

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平
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