8月28日一分鐘強弱勢股
8月28日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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佳總（5355）
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10
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散熱、PCB族群熱絡，股價連三日跳空上漲，周漲達35.32％
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佳凌（4976）
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10
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報復性拉貨潮，汽車零件股轉強，股價連六紅，創逾一年來新高
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雃博（4106）
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9.98
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新冠呼吸器獲製造許可，拓展印度、東南亞市場，股價收復季線
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智伸科（4551）
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9.97
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下半年出貨回溫，法人估全年營收創歷史新高、EPS挑戰6.5元
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太極（4934）
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9.97
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Q2出售承陽電站認列工程利益，單季毛利率升至18.64％、EPS虧轉盈
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和椿（6215）
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9.97
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PCB需求大增，上半年EPS 0.66元賺贏去年全年，股價連兩日上漲
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盛達（3027）
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9.94
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7月營收年增近五成，年初以來股價已上漲127.92％，上攻20元大關
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廣寰科（3287）
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9.93
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電腦零組件熱銷，7月營收創逾七年來新高，股價周漲35.23％
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台康生技（6589）
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9.92
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快篩檢測、藥物題材續燒，7月營收年增124.94％，股價連三紅
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東碩（3272）
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9.92
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NB需求強勁，近三個月股價上漲240.06％，28日股價創近三年來新高
製表：鄭郁平
8月28日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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金像電（2368）
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5.99
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28日電子股普遍疲弱，5日線得而復失，三大法人大賣19,520張
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科風（3043）
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5.69
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今年以來股價暴漲三倍，短線漲幅過大，終結連五紅、拉回整理
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玉晶光（3406）
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5.21
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華為供應鏈受挫，三大法人賣超1,966張，股價回測600元關卡
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正達（3149）
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5.06
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上半年EPS -1.21元，26日股價創高後遭遇強勁賣壓，跌破5日線
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華容（5328）
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4.89
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跨足電動車電池領域，近期收復每股淨值，28日股價回測月線
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誠美材（4960）
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4.76
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前七月營收50.37億元，年減43.4％，法說會後28日股價回落至9元
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南電（8046）
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4.65
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今年來股價已上漲近三倍，賣壓出籠、5日線反壓，K線連二黑
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創意（3443）
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4.23
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IC設計股重挫，本周股價跌幅近5％，投信賣超765張，跌破季線
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廣明（6188）
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4.21
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波段漲幅過大，28日股價拉回整理，跌破5日線支撐
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景碩（3189）
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4.2
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三大法人連八日賣超16,919 張，股價近兩周下挫15.2元，跌回起漲點
製表：鄭郁平
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