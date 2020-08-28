上市、櫃企業營運快報

今（8/28）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.線材廠-鴻名(3021)持續落實分散產品及生產廠區，並透過兩大事業—「線材連接器事業」與「系統整合事業」專業分工，讓公司營運在全球新冠肺炎疫情下相對穩定，鴻名表示，公司將努力今年業績維持去年水準。

2.櫃買中心今（28）日表示，今（2020）年新台幣公司債市場發行相當熱絡，截至8月28日止，累計發行金額已達新台幣4,641億元，相較去（2019）年同期發行量（新台幣2,679億元）增長73％，並已超越102年全年發行4,628億元紀錄，創歷史新高。

3.新冠肺炎漫延下，全球健康意識抬頭！英國7月開出第一槍，推出「全民減肥」計畫；墨西哥本月跟進，提案禁售垃圾食物給未成年人，掀起全球熱量革命！法人表示，近年肥胖人口急遽攀升，各種慢性病也找上門，「健康瘦身」因此成為當代新顯學，背後更帶來上兆美元的龐大新商機。

治療肥胖併發症所費不貲，根據世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）預估，到2025年治療費用將達1.2兆美元，較去年成長74%。而為改善肥胖問題，多數人採取預防勝於治療的「超前部署」方式，如：運動、飲食管理、醫美輔助、保健品等，背後衍生龐大商機。

4.海樂影業(6688)新片《海霧Abyssal》將於9月11日上映，昨日由海樂總經理吳智弘與團隊及導演、演員舉行電影啟航記者會，海樂指出，台灣疫情影響減緩，經濟活動回升，「藝fun券」帶來刺激效果，配合電影新片以及演場會陸續推出，將有助海樂今年下半年獲利由虧轉盈。

5.美國政府26日宣布，未來5年將斥資6.25億美元（約新台幣183億2200萬元）成立人工智慧（AI）及量子計算研究中心。

6.日本慶應大學教授福田惠一等人計畫將誘導性多功能幹細胞（iPS）生成的心肌細胞加工成球狀，移植到患有嚴重心臟衰竭的患者心臟。日本27日批准這項再生醫療計畫臨床實驗。