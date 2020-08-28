今日焦點股 重點摘要

今（8/28）日熱門焦點股如下：

（1）智伸科(4551)汽車動力及安全系統零組件出貨開始回溫，電子及醫療零件出貨持續成長。法人估，智伸科下半年業績飆升，併購旭申國際對營收貢獻也逐漸發威，今年合併營收至少70億元，改寫歷史新高，EPS挑戰6.5元，明年具有賺1個資本額以上實力。

智伸科表示，旭申7月合併營收恢復至去年同期八成，智伸科醫療及電子零組件出貨增長，客戶對汽車零組件拉貨力道回溫，智伸科本身營運回到成長軌道，係7月合併營收6.67億元，創單月新高主因。目前大陸客戶恢復正常拉貨，歐洲市場需求回溫，北美市場還在觀望。

整體而言，隨著汽車產品稼動率回升，經濟規模效益，也將逐步顯現，下半年整體毛利率及獲利都優於上半年。

智伸科指出，併購旭申對智伸科整體營運從扣分轉為加分，對整體合併營收綜效何時顯現，有待觀察。智伸科對2021上半年以前營運展望樂觀。

法人預估，智伸科第三季合併營收回升至20億元，第四季向來是汽車業銷售旺季，可上看20～22億元，全年合併營收至少70億元，但併購旭申造成股本膨脹，今年EPS有機會挑戰6.5元。隨著旭申營運逐漸恢復正常，明年合併營收上看80億元，至少賺一個資本額，雙雙創新高。

智伸科今(28)日逆勢上漲4.0元而以199.5元開出，盤中股價最高達207.0元，目前漲幅逾5％。（工商時報 沈美幸）

（2）美股科技股周四下跌，台積電ADR跌1.41%。台積電(2330)今開低走低，早盤開低4元，盤中一度跌9元至435元，跌幅約1.9%，也中止連續五天之漲勢。

27日，台積電ADR收盤價為80.60美元，跌1.15美元，跌幅1.41%，換算每股為新台幣475.7元。台積電周四終場創下444元收盤價新高，但外資賣超7587張。本周，外資共計賣超台積電3372張，若今日外資續賣，則本周外資對台積電將轉為賣超，呈現逢高獲利了結。

台積電本周舉行技術論壇，宣布持續衝刺先進製程技術，鞏固在製程技術的領先地位；台積電自上周五以來，至昨日止呈現連續五天上漲，也讓台股化解上周四帶量長黑的危機。

台積電25日舉行線上技術論壇，公司持續衝刺先進製程技術，延續在製程技術的領先地位；包括5奈米強效版、4奈米量產進度超前進度，與3奈米將於明、後年陸續量產；公司也首度提到2奈米的規劃進度，衝刺先進製程的腳步不停歇。

台積電7奈米自2018年量產，至今已出貨10億顆；5奈米今年第2季量產，下半年快速產出；25日也宣布5奈米強效版預計2021年量產、4奈米將於2022年量產，分別較原訂2022年及2023年量產進度提前。

台積電也在新竹廠區興建研發中心，預計2021年完工，是2奈米及更先進技術的研發基地，台積電並規劃2奈米生產基地落腳新竹，正取得土地中。（時報資訊 沈培華）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：昨外資、自營商轉賣超，加上昨夜ADR跌1.41%，今早股價跌至437元，回測5日線。

2.彰源(2030)：外資連5日買超，盤初股價逆漲約1.5%，挑戰季線。

3.南亞科(2408)：今受邀線上法說，昨外資、投信攜手買超3813張，支撐早盤股價開高後於平盤處狹幅震盪，表現抗跌。

4.厚生(2107)：資金轉進資產股，外資再度力挺買超，早盤帶量逆勢漲逾5%。

5.台達化(1309)：ABS、PS題材撐腰，Q3迎旺季，股價翻紅走揚逾2.5%。

6.恆大(1325)：甩不織布跌價，晨盤挾量續漲逾5%，突破150元區間盤整。

7.元太(8069)：出貨看旺，下半年會更好，晨盤勁揚3%，飛上月線及季線。

8.生華科(6492)：新冠新藥獲美緊急核准臨床，連拉2根漲停慶賀，進逼180元。

9.台康生技(6589)：與寶齡等開發之新冠病毒抗原快速檢驗試劑，獲TFDA專案製造許可核准，開盤跳空鎖漲停，來到相對高檔區。

10.岳豐(6220)：訂單滿手，下半年優於上半年，晨盤飛上枝頭剽悍攻頂，登9個月高。

11.寶齡富錦(1760)：國產首例，新冠肺炎「抗原試劑」獲食藥署過關，晨盤差一檔觸頂後遭獲利了結賣單調節，漲幅收斂至5%。

12.僑威(3078)：Q3營運挑戰歷史新高，獲自營商連5買，股價連日攀揚，早盤續彈升5%，寫10年高。

13.詮欣(6205)：三引擎點火，明年大收成，晨盤急攻鎖漲停，登1個月高。

14.國光生(4142)：新冠疫苗可望年底量產，激勵晨盤放量強彈4%，收復各短均線。

15.倉和(6538)：太陽能網版出貨重拾動能，下半年營運可期，近日獲三大法人偏多操作，早盤勁彈6%，大步邁向填權息。

16.緯軟(4953)：H2營運看俏，外資昨回補，早盤漲逾4%。

17.為升(2231)：傳獲陸重卡大廠訂單，三大法人連3日買超，早盤漲逾4%。

18.同致(3552)：拓展大陸以外市場，Q3業績可期，早盤挾量漲逾3%。

19.智伸科(4551)：出貨回溫，H2業績飆，早盤漲逾5%，站上200元大關。

20.彰銀(2801)：蘇揆表態不會將經營權給台新，早盤小漲、收復短均。

21.南六(6504)：防疫物資需求仍在，H2營運向上，早盤漲逾6%，收復短均。

（4）台灣生技產業亮點越來越多，國光生新冠疫苗人體一期正式開打，生華科新藥獲美FDA核准進入臨床、寶齡富錦及台康生抗原快篩獲准，早盤股價勁揚，衝勁十足。

生技防疫類股利多頻傳，激勵生技族群人氣再度匯集，生華科以179.5元漲停價開盤，漲停及市價搶買張數超過5000張，台康生同樣跳空漲停，漲停價65.4元；寶齡富錦漲幅超過5%，國光生早盤漲幅也超過3%，帶動上市生技指股上漲1.3%，上櫃生技指數漲幅逾1.7%，表現相對亮眼。

國光生技宣布自主研發的武漢肺炎疫苗，本週在台大醫院進入一期人體臨床試驗，在國際武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗競賽中加入前20%領先群，若一期臨床試驗順利，預計11月進入二期臨床試驗，並於第三期臨床啟動多國多中心合作，以期能年底前開始量產，明年中旬提供全民接種新冠疫苗。

生華科旗下新藥Silmitasertib （CX-4945）27日獲得美國食品藥物監督管理局（FDA）緊急核准，得即刻治療新冠病毒患者，為台灣首家正式躋身全球抗新冠病毒隊伍之列。

生華表示，這項獲得美國FDA緊急核准的新冠人體臨床試驗，是由生華科合作夥伴全美最大醫療機構之一的Banner Health向美國FDA提出緊急人體臨床試驗（Emergency IND, EIND）申請。

除了新藥與疫苗外，抗原快篩試劑也傳出好消息，台灣首件新冠病毒抗原快篩試劑獲台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准，僅需15分鐘即知結果。

由寶齡富錦、台康及安(月太)生醫共同合作開發的新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑，27日獲TFDA專案製造許可核准，成為台灣首家獲得TFDA核准專案製造許可的新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑。

截至民國109年8月27日止，食藥署輔導國內研發產品約50餘件，目前有26件（共19家）提出申請，除核准首件抗原檢驗試劑外，已核准專案製造11件核酸試劑、4件抗體試劑（共16件），供防疫運用。（中央社）

（5）股王大立光（3008）受到華為事件衝擊，股價蒙塵，據統計，自6月11日來，外資賣超大立光不停歇，累計至8月27日止，共賣超6,252張，金額高達242億元；今（28）日股價再度破底，一早跌破3,400元整數關卡，最低來到3,390元。

大立光股價於今年3月19日因新冠肺炎歐美封城事件，最低跌至3,240元，當日收3,250元，隨後股價緩步推升，以6月10日來說，當天股價收4,400元，但6月11日之後整體站在賣方，累計至8月27日止，賣超達6,252張，金額為242.16億元，賣盤力道相當強。

因而，大立光股價也從4,400元跌至今日的3,400元以下，跌了1,000元，股價跌幅相當大，超過22％；若與歷史高價6,075元，股價已幾近腰暫，跌幅約44％。

第一金投顧董事長陳奕光表示，大立光受到華為訂單影響，未來有機會由OPPO、vivo及小米等訂單填補，預估今年大立光每股賺199元，明年有機會回升至220元，跌到目前，股價已相對便宜。（工商時報 呂淑美）

（6）總太地產（3056）首度跨足娛樂性商用不動產，攜手國賓影城打造中台灣首座「總太國賓影城」，27日於台中南區忠孝商圈熱鬧開幕，預估未來每年可為總太挹注近3,000萬元固定租金收益，總太成了名符其實的「包租公」！

外資27日買超總太地產253張，今日早盤股價由黑翻紅、最高漲到37.90元。

總太地產5年前以1.6億元標下南區忠孝路70年地上權案，總太砸下了3億元打造「總太國賓影城」，規劃1～2樓為商場、3～6樓國賓影城共12個影廳。

總太地產董事長翁毓羚指出，總太插旗台中市南區忠孝商圈，主因是看好忠孝路夜市機能完善，而且鄰近中興大學以及多間高中，串聯至台中文化創意產業園區可形成藝文產業鏈，深具發展潛力。（工商時報 曾麗芳）