外資賣不停 股王大立光回測前低

股王大立光（3008）受到華為事件衝擊，股價蒙塵，據統計，自6月11日來，外資賣超大立光不停歇，累計至8月27日止，共賣超6,252張，金額高達242億元；今（28）日股價再度破底，一早跌破3,400元整數關卡，最低來到3,390元。

大立光股價於今年3月19日因新冠肺炎歐美封城事件，最低跌至3,240元，當日收3,250元，隨後股價緩步推升，以6月10日來說，當天股價收4,400元，但6月11日之後整體站在賣方，累計至8月27日止，賣超達6,252張，金額為242.16億元，賣盤力道相當強。

因而，大立光股價也從4,400元跌至今日的3,400元以下，跌了1,000元，股價跌幅相當大，超過22％；若與歷史高價6,075元，股價已幾近腰暫，跌幅約44％。

第一金投顧董事長陳奕光表示，大立光受到華為訂單影響，未來有機會由OPPO、vivo及小米等訂單填補，預估今年大立光每股賺199元，明年有機會回升至220元，跌到目前，股價已相對便宜。

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