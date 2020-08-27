賣10張台積賺3萬喊爽後 散戶看到這幕崩潰

台積電先進製程領先全球，加上近期利多頻傳，帶動股價一路走高，27日早盤一度攀登453.5元，創下1個月以來新高。有投資人表示，他在6月初以295元賣掉10張台積電，當時賺了3萬元價差還很開心，但如果放到現在至少獲利150萬，他崩潰嘆殺進殺出賺得少，坦言自己真是「散戶」。

韓媒報導，三星將在年底採用5奈米EUV製程生產高通S875行動晶片、5G基頻晶片，還有三星自家Exynos 1000處理器等產品。儘管三星趁機搶單，挑戰台積電龍頭地位，但台積電先進技術仍獨霸業界，競爭對手難以撼動。

台積電日前在技術論壇上指出，5奈米製程已在今年第2季量產，生產蘋果A14處理器、海思麒麟9000系列處理器，以及安謀（ARM）架構A14X處理器，在訂單需求暴增之下，預計2022年產能較今年成長超過3倍。

台積電也積極布局5奈米強效版，預計2021年量產、4奈米將於2022年量產，進度較原先提早1年；在南科的3奈米廠，目前仍在興建中，將於2022年下半年量產，另積極協商竹科寶山用地，預計在當地興建2奈米製程超大型晶圓廠。業界評估，台積電2奈米可望在2024年進入生產階段。

有網友表示，他在6月1日以295元賣掉10張台積電，當初拿了3萬元價差，還開心的不得了，但如果放到今天才賣的話，不到3個月時間可獲利近150萬，他最後體悟，股票還是要放長線，殺進殺出賺的錢真的很少，坦言自己真是散戶。

（中時新聞網 吳美觀）