台股震盪百餘點 台積電獨撐盤

台股27日補量續攻，早盤在台積電開高引領下，指數最高衝上12,960點，惟再度面臨萬三天險，市場信心不足，獲利了結賣壓出籠，盤中翻黑、一度觸12,786點低點，高低震盪百餘點，終場在台積力守紅盤下，加權指數收在12,797點，下跌35點，成交量2,191億元。

專家預期，現階段指數高檔區間盤堅，將緩步墊高，如有回檔，在月線、約12,747點附近也有守。

在籌碼面上，外資27日對現貨賣超77.48億元，期貨淨多單則小幅加碼200口，未平倉口數增至31,678口。現貨部分，自營商也站賣方，賣超9億元，投信則買超5.2億元，三大法人合計賣超81億元；官股券商則轉買方，買超12.9億元。

統一投顧董事長黎方國指出，指數在7月28日史上新高13,031點爆量下跌、8月20日也爆量拉回，近日雖回穩，但成交量縮讓攻高欠缺柴火，又面臨上波套牢區，引發逢高賣壓，致指數震盪整理，但現階段類股輪動，傳產優於電子。預期指數高檔區間盤堅，將緩步墊高，對後市並不看淡，「台積電撐著，指數不會差到哪裡去」，月線約12,747點附近有守。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，回檔原因包括技術性問題及美中關係緊繃，以技術性拉回關係較大。隨指數又接近前高，在前幾次屢衝不過的經驗後，市場信心薄弱，且本周指數雖連日反彈向上，但成交量卻萎縮，顯示追價意願不大，因此，27日當一開盤再衝高，反而引發獲利或解套賣壓。

所幸大盤回檔也沒有回得很深，理論上28日將延續整理走勢，黃國偉也預期下檔在月線、約12,750點附近有撐。