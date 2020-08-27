群創飆漲 爆108萬張新天量

面板雙虎對下半年釋出樂觀看法，包括IT面板、電視面板需求全面加溫。面板基本面好轉，市場信心回籠，資金輪動至低基期股，面板雙虎27日爆天量大漲，友達成交逾47萬張，股價重返票面，群創更是爆出108萬張歷史天量攻上漲停，以9.18元作收。

群創27日爆出108.82萬張天量、追平過去台股單一個股單日歷史天量（2009年8月7日華映爆出108萬張的成交量，寫下歷史新高紀錄），巧的是爆歷史天量股都發生在面板股。

群創及友達二檔個股當沖數量亦暴增，當沖比分別達46.53％及46.85％，也使得兩檔股票的單日交易值爆增到近150億元大量，人氣爆棚。

面板股27日成為盤面焦點，三大法人同步買超群創，合計買超張數超過12萬張，另買超友達張數也高達9萬張。面板雙虎爆量大漲，友達大漲7.11％作收，收復10元票面價位，成交量高達47.09萬張。彩晶同樣帶量大漲，終場上漲3.14％收8.2元，成交量達16.68萬張。

面板雙虎雙雙對於下半年釋出樂觀看法，群創表示，後疫情時代，除了IT面板，醫療、車用面板需求也加溫，目前訂單能見度高，第一季觸底、第二季加溫，第三季比第二季更好。

友達表示，除IT外，其他應用市場需求也回溫，因待在家裡時間變長，不只多買電腦、電視也多買一台；車用面板下半年需求也拉升；手機面板也因5G商轉帶動換機潮，下半年需求優於上半年。面板需求全面拉升，出現供給不足的情況。

第三季面板需求強勁反彈，7、8月電視面板價格出現大漲態勢，55吋與32吋、43吋單月漲幅10％，50吋約8～10％、65吋也可望達5～7％，75吋的大尺寸約上升1～2％。IT面板價格受惠於終端需求穩定的支撐，持續緩步向上。預期多數面板廠第三季可望脫離長達7季的虧損，順利轉虧為盈。

第一金投顧董事長董事長陳奕光指出，面板受惠於第三季因返校及遠距教學需求增，帶動產品報價上揚，有由虧轉盈題材，再加上股價淨值比偏低，市場資金大舉輪動至股價在票面10元附近的面板股；但也提醒投資人留意，友達及群創27日當沖占比均逾46％，籌碼面值得留意。

當沖大軍 橫掃低價權值股

台股交投熱度持續升溫，8月以來大盤日均量已擴增至2,300億元以上，當沖短打風氣盛行，27日上市當沖交易戶數攀升至9.08萬戶再創歷史新高，上市櫃當沖比也維持在35.62％及38.08％高點，人氣強強滾。

受美股電子盤及亞股下跌影響，台股27日開高走低，獲利了結賣壓加重，指數下跌35點，大盤成交量回升至2,000億元之上，法人認為，量增主因是來自當沖交易帶動，尤其群創、友達都爆出108萬及47萬張的歷史大量，研判更有許多短打資金入場。

觀察近期當沖交易狀況，占大盤比重皆有超過三成水準，交易買賣金額加總也都達到千億規模，分別在8月20台股巨震460點當天更出現2,285億元的天量，以及24日交易占比逼近四成，寫下開放當沖以來的罕見紀錄，27日當沖交易金額達1,562.77億元，占比35.65％。

而當沖交易戶數也呈現大幅成長趨勢，近一周台股當沖交易戶數普遍都有8萬人以上，27日更達9.08萬人，顯示當沖大軍已是盤面不可小覷的力量。

不過，值得留意的是，此次當沖量價齊增，市場熱門標的與先前大多是特定產業族群略有不同，像是被動元件、生技族群都曾扮演當沖人氣指標，而近期當沖客偏好交易的則是以低價權值股為主，進場大玩沖沖樂。