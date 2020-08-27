出貨看旺 元太下半年會更好

元太（8069）電子貨架標籤上半年出貨超越去年全年，第二季營收、獲利寫下9年來的新高，上半年營收66.53億元，每股盈餘達1.55元。展望下半年，元太董事長李政昊表示，進入第三季電子書閱讀器的傳統旺季，拉貨動能明顯回溫，而且電子貨架標籤出貨成長仍然強勁，預期下半年營運表現還會比上半年更好。

元太第二季合併營收為37.31億元，季成長5％、亦較去年同期顯著成長28％，為8年來第二季營收高點。歸屬於母公司之淨利為9.76億元，稅後每股盈餘0.86元，寫下9年來高點。2020年上半年整體營運績效均優於2019年同期，上半年合併營收約66.53億元，年增2.2％，歸屬於母公司之淨利約17.63億元、年增33.25％，每股盈餘約1.55元。

李政昊表示，電子貨架標籤上半年出貨相當於去年全年出貨量，因為疫情關係，電子貨架標籤接受度還會再提升，現階段在通路的滲透率約4％，下半年導入仍然強勁，可望維持20％～30％的年成長率。此外，第二季電子書閱讀器出貨衰退，原先對於黑白電子書閱讀器的預估也比較保守，不過第三季進入電子書閱讀器傳統旺季，看到電子書閱讀器拉貨動能恢復，但是因為第二季出貨差，全年來看相比去年少一點。整體來看，電子書閱讀器、電子貨架標籤出貨都恢復成長動能，下半年營運表現會比上半年更好。

彩色印刷電子紙Kaleido自今年初上市以來，品牌客戶的彩色電子書閱讀器及彩色電子紙手機陸續上市，第一個產品6吋，客戶反應好，彩色電子紙的市場需求依然強勁。接下來計劃推出更大尺寸，有助於拓展教育市場。除此之外，公司亦持續研發新科技，可折疊式產品之概念機已具初步研發成果，可解決市面同質產品在折疊時產生之皺折問題，也整合觸控及前光方案，以提升產品之實用性。而新一代之先進彩色電子紙技術亦持續精進，在翻頁速度上有明顯的提升，已接近黑白電子紙的換頁速度。

至於FFS權利金方面，預期今年權利金收入會小幅衰退，不過公司透過現金運用上投資在低風險金融商品，來彌補權利金減少，2020年全年業外收益預估和去年相當。

李政昊表示，印刷式彩色電子紙Kaleido供不應求，今年還會持續擴充Kaleido產線，在模組廠增加印刷產線。另外還會改造新竹廠、轉為做電子紙材料，主要是因應電子貨架標籤需求，必且迎接全彩電子紙ACeP 2所需產能。