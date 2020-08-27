元太Q2每股賺0.86元 明年推2代全彩電子紙

E Ink元太科技今天在線上法人說明會指出，第2季歸屬於母公司淨利為新台幣9.76億元，單季每股盈餘（EPS）為0.86元，創近9年同期新高。

元太統計，第2季合併營收37.31億元，較去年同期成長5%，較第1季大增28%，為8年來第2季營收高點。

元太董事長李政昊表示，印刷彩色電子紙雖然仍有改善空間，但已可滿足漫畫、教育市場需求，另一個全彩電子紙技術邁入第2代，加快換頁速度，預計明年送樣給客戶認證。除電子紙閱讀器，特別看好電子紙標籤市場的成長；另外，歐洲網購市場興起包裝箱重複使用的商業模式，電子紙包裝箱美觀又可重複使用，正可滿足市場需求。

李政昊強調，電子紙重複使用的優點，正符合環保的要求，環境、社會和公司治理原則（Environmental , Social and Corporate Governance, ESG）已蔚為現今國際企業的永續發展指標之一，ESG原則強調企業不僅應積極於財務表現，也應將環境、社會和公司治理等因素納入企業經營的考量。

除此之外，元太持續研發新科技，可摺疊式產品概念機已具初步研發成果，可解決市面同質產品在摺疊時產生的皺摺問題，也整合觸控及前光方案，以提升產品實用性。新一代之先進彩色電子紙技術持續精進，在翻頁速度上明顯提升，已接近黑白電子紙的換頁速度。

元太預期，權利金收入可能減少，但包括權利金收入在內的業外收入，今年應該不少於去年。

元太科技指出，今年上半年全球各國在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）持續蔓延，對於大環境經濟面影響甚鉅，上半年整體營運績效均優於2019年同期，除營收、營業利益及淨利均成長，而且營業利益已達2019年全年的76%、淨利已達成2019年全年57%之外，2020年第2季的營業利益、淨利及EPS皆創下9年來第2季新高。