外資賣超77億 台股挑戰萬三再失利

台積電難撐大局 台股挑戰萬三再失利

美股同漲，亞股走勢卻分歧，台股早盤一度大漲逾百點，但在賣壓出籠下，盤中翻落平盤之下，台積電漲勢難以獨撐大局，台股終場下跌35.98點，挑戰13000點再度失利。

加權股價指數終場下跌35.98點、跌幅0.28%、收在12797.31點、成交值新台幣2158.34億元，台積電在ADR大漲2%下創近1個月新高，無奈股王大立光、聯發科跌勢加劇，要突破13000點再等等。

法人表示，短線在量能有萎縮跡象下，指數要創高本就不易，加上電子股次族群在前波5G、IC設計、半導體大漲過後，主流還在調整期，也不易營造大漲空間，外在環境則有華為禁令、美中貿易戰、台海緊張等因素，指數仍處12500點至13000點整理區間內。

分析師指出，新台幣匯率近期相對強勢，外資近3個交易日也站在買方，台指期未平倉多單部位也回到3萬口以上，在外資尚未大舉撤出台股前，台股估維持區間震盪格局。

三大法人賣超台股80.99億元

台股今天跌35.98點，收在12797.31點，成交值新台幣2158.34億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣80.99億元。

自營商賣超9.01億元，投信買超5.48億元，外資及陸資賣超77.46億元。