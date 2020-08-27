8月27日一分鐘強弱勢股

8月27日一分鐘強勢股

公司

漲幅

強勢原因

訊達（6140）

10

7月營收年增六成、Q2 EPS 0.93元，較去年全年多十倍，表現亮眼

建錩（5014）

10

7月營收12.29億元，月增10.3％、年增1.49％，股價連三紅

科際精密（4568）

10

醫療產品Q2出貨量增，7月營收創近18個月新高，股價連五紅

僑威（3078）

9.99

PC需求暢旺，7月營收6.95億元，年增72.53％，創逾兩年來新高

安鈦克（6276）

9.98

散熱族群表現搶眼，7月營收年增72.5％，股價創逾七年來新高

科風（3043）

9.98

綠電概念股強勢，今年以來股價暴漲三倍，股價連三日攻漲停板

群創（3481）

9.94

面板需求全面拉升，帶動類股走強，股價可望攻上票面價位

佳總（5355）

9.93

LED散熱基板受惠車市回溫，Q2 EPS 0.75元由虧轉盈，股價連二紅

廣寰科（3287）

9.9

7月營收年增152.4％，創近七年來新高，股價連三紅

中裕（4147）

9.87

抗新冠抗體新藥申請臨床試驗，最快明年啟動臨床、後年上市

製表：鄭郁平

8月27日一分鐘弱勢股

公司

跌幅

弱勢原因

廣錠（6441）

9.7

股價波段漲幅近三成，衝高後遭逢獲利了結賣壓，回測月線支撐

驊訊（6237）

6.91

近三個月股價上漲72.46%，股價漲多拉回整理，終結連三紅

亞翔（6139）

5.64

中國半導體大廠拖欠工程款，股價遭拖累，跌破5日線、季線

寶隆（1906）

5.14

7月營收年增87.9％，26日股價創波段新高後遭遇賣壓，拉回整理

鈺齊-KY（9802）

4.81

26日股價創近半年來新高後，賣壓出籠，跌破5日線支撐

中天（4128）

4.44

近期股價進入三角形整理區，5日線、月線得而復失

新興（2605）

4.31

三大法人大賣2,973張，終結股價連四紅，5日線有守

海華（3694）

4.26

今年以來股價上漲82.35％，偏離5日線後拉回，外資連兩日賣超

可成（2474）

4.23

外資估明年蘋果市占下滑，維持劣於大盤評等，股價跌破5日線

愛普（6531）

4.2

上半年EPS 1.51元，本益比仍逾百元，股價連三黑

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平
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