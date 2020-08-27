8月27日一分鐘強弱勢股
8月27日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅
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強勢原因
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訊達（6140）
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10
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7月營收年增六成、Q2 EPS 0.93元，較去年全年多十倍，表現亮眼
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建錩（5014）
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10
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7月營收12.29億元，月增10.3％、年增1.49％，股價連三紅
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科際精密（4568）
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10
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醫療產品Q2出貨量增，7月營收創近18個月新高，股價連五紅
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僑威（3078）
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9.99
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PC需求暢旺，7月營收6.95億元，年增72.53％，創逾兩年來新高
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安鈦克（6276）
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9.98
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散熱族群表現搶眼，7月營收年增72.5％，股價創逾七年來新高
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科風（3043）
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9.98
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綠電概念股強勢，今年以來股價暴漲三倍，股價連三日攻漲停板
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群創（3481）
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9.94
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面板需求全面拉升，帶動類股走強，股價可望攻上票面價位
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佳總（5355）
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9.93
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LED散熱基板受惠車市回溫，Q2 EPS 0.75元由虧轉盈，股價連二紅
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廣寰科（3287）
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9.9
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7月營收年增152.4％，創近七年來新高，股價連三紅
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中裕（4147）
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9.87
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抗新冠抗體新藥申請臨床試驗，最快明年啟動臨床、後年上市
製表：鄭郁平
8月27日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅
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弱勢原因
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廣錠（6441）
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9.7
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股價波段漲幅近三成，衝高後遭逢獲利了結賣壓，回測月線支撐
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驊訊（6237）
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6.91
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近三個月股價上漲72.46%，股價漲多拉回整理，終結連三紅
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亞翔（6139）
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5.64
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中國半導體大廠拖欠工程款，股價遭拖累，跌破5日線、季線
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寶隆（1906）
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5.14
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7月營收年增87.9％，26日股價創波段新高後遭遇賣壓，拉回整理
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鈺齊-KY（9802）
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4.81
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26日股價創近半年來新高後，賣壓出籠，跌破5日線支撐
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中天（4128）
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4.44
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近期股價進入三角形整理區，5日線、月線得而復失
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新興（2605）
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4.31
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三大法人大賣2,973張，終結股價連四紅，5日線有守
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海華（3694）
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4.26
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今年以來股價上漲82.35％，偏離5日線後拉回，外資連兩日賣超
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可成（2474）
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4.23
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外資估明年蘋果市占下滑，維持劣於大盤評等，股價跌破5日線
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愛普（6531）
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4.2
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上半年EPS 1.51元，本益比仍逾百元，股價連三黑
製表：鄭郁平
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