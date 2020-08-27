萬三前再跌跤 20檔逆勢放光芒

台股今（27日）加權股價指數收盤報12758.25點，跌35.98點，跌幅0.28％，成交量為2,158.34億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有15檔，前10名為科風 (3043)、群創 (3481)、越南控-DR (9110)、喬鼎 (3057)、泰金寶-DR (9105)、寶齡 (1760)、東訊 (2321)、合勤控 (3704)、川飛 (1516)及中櫃 (2613)以上皆漲停。

今日有6檔超過5％跌幅，跌幅前10名有瑞利 (1512)1檔跌停，精熙-DR (9188)、中和 (1439)、亞翔 (6139)、翔耀 (2438)、寶隆 (1906)、建碁 (3046)、鈺齊-KY (9802)、艾姆勒 (2241)及新興 (2605)。

上市成交量前10名個股有群創 (3481)、友達 (2409)、彩晶 (6116)、金寶 (2312)、長榮 (2603)、聯電 (2303)、康舒 (6282)、金像電 (2368)、欣興 (3037)及榮成 (1909)。

上櫃有20檔7％以上漲幅，其中前10名為建錩 (5014)、科際精密 (4568)、百徽 (6259)、訊達 (6140)、牧東 (4950)、僑威 (3078)、安鈦克 (6276)、佳總 (5355)、廣寰科 (3287)及倚強股份 (3219)以上皆漲停。

今日上櫃有5檔股票有5％以上的大跌，前10檔廣錠 (6441)1檔跌停，驊訊 (6237)、尚茂 (8291)、大學光 (3218)、力麗店 (5364)、泰谷 (3339)、昱泉 (6169)、銘旺實 (4432)、天鉞電 (5251)及中天 (4128)。

上櫃成交量前10名為光洋科 (1785)、晟德 (4123)、宣德 (5457)、曜越 (3540)、精材 (3374)、台康生技 (6589)、驊訊 (6237)、萬潤 (6187)、鈺創 (5351)及僑威 (3078)。

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