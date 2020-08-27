買台積電股票肯定賺？內行吐三字神解

晶圓代工龍頭台積電（2330）隨著資本增長，營運前景後勢看漲，近期股價更是不斷飆升，今（27日）開盤來到442元。對此，就有網友好奇「買台積電股票是不是肯放幾乎都不會賠錢？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人3字神解，直言「零風險」。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，「買台積電的股票，只要你有耐心，就算被套牢，股利季季發。因為在市場上沒對手，股價隨時有機會飆上新高的價格」，因此不禁好奇，「買台積電的股票只要肯放有耐心的話，是不是幾乎不會讓投資人賠錢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「前提是要有本金上車」、「台G定律至今有效，未來不知道」、「就說目標股價都5字頭，還不上車」、「2025前技術會一直領先 安心買就對了」、「直到美國爸爸放棄台灣那天為止之前都是零風險」、「安心慢慢放。台灣半導體專業的精英多半在台積，你還擔心什麼？」、「這波大家都知道他超穩而且33％，你不要一堆人搶」。

不過也有人認為，「現在買466的還是賠啊…沒有一定啦」、「有種現在進場啊！」、「你20年前上車的話」。

事實上，台積電持續衝刺先進製程技術，包括5奈米強效版、4奈米量產進度超前進度，與3奈米將於明、後年陸續量產；公司也首度提到2奈米的規劃進度。外資最新報告也以台積電直至2021年均將維持強進增長等為由，調高其目標價至536元。

（ 中時新聞網 李珮雲）

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