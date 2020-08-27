今日焦點股 重點摘要

今（8/27）日熱門焦點股如下：

（1）氣動元件大廠亞德客-KY原本預估第三季進入傳統銷售淡季，第二季創單季新高而墊高比較基期，第三季出貨比第二季衰退10％以上。

由於7、8接單優於預期，8月出貨因工作天數減少及歐洲客戶放暑假，無法超越7月，但第三季與去年同期相比兩位數成長，淡季不淡，上修第三季營運比第二季衰退幅度縮減至5％～10％。

法人依據亞德客7月合併營收新台幣17.55億元推估，第三季合併營收有機會挑戰48～49億元，僅次於第二季53.36億元而為單季歷史次高，全年合併營收以人民幣計價上看38億元，年成長至少一成，續創歷史新高。今(27)日股價大漲14.0元而以686.0元開出，最高達694.0元，目前呈現上漲走勢。

亞德客昨起密集參加法說會，說明下半年營運展望。亞德客表示，春節過後至第二季末，向來是氣動元件銷售旺季，第三、四季是傳統淡季，第三季向來比第二季衰退5％～10％，今年第二季出貨旺，墊高比較基期。

原本預估第三季會比第二季兩位數衰退。但依目前接單及出貨狀況來看，第三季衰退幅度可維持昔日水準，優於原先預期。（工商時報 沈美幸）

（2）韓國三星（Samsung）傳出今年底量產5奈米製程，台積電仍位居領先，今天早盤走勢堅挺，最高來到453.5元，上漲2.6%，市值超過新台幣11.7兆元。

外資法人26日轉買超台積電4212張，三大法人買超台積電4562張，外資法人目前持有台積電比重達76.6%。

韓國媒體報導，三星電子將從今年底開始量產採用5奈米製程，製造高通（Qualcomm）的處理器晶片和5G基頻晶片、以及三星自家的處理器等產品。

不過台積電在包括5奈米的先進製程仍位居領先地位，其中5奈米製程已在今年第2季量產，在訂單需求下，預計2022年產能將較今年大增超過3倍。

在5G與高效能運算強勁需求驅動下，5奈米製程今年下半年將大量出貨，台積電位於南科的晶圓18廠一期及二期廠房加速5奈米量產，三期廠房正裝機中，未來也將量產5奈米製程。

此外，台積電也布局5奈米強效版，預計2021年量產、4奈米將於2022年量產，分別較原先計畫2022年及2023年量產進度提前。

台積電位於台灣南科的3奈米廠，目前正在興建中，將於2022年下半年量產，符合進度。

因應未來研發需求，台積電在新竹廠區興建研發中心，預計2021年完工，將可容納8000人，是2奈米及更先進技術的研發基地，台積電並首度透露規劃2奈米生產基地落腳台灣新竹。

法人表示，台積電5奈米強效版與4奈米製程量產時程，較原訂的2022年及2023年提前，3奈米量產時程符合進度，維持2年推進一個世代製程技術，台積電製程技術領先地位穩固。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：外資圈最高喊價590元、逼近6字頭天價，昨外資回補買超4211張、昨夜ADR漲2.14%，今早股價跟漲逾2%，達453.5元。

2.佳大(2033)：短均上揚，昨爆量拉出一根紅棒突破票面，今早再飆漲停。

3.中鴻(2014)：9月盤價連三漲，不理外資昨轉賣超，今早量增價漲逾4.5%。

4.新光鋼(2031)：風電題材給能量，外資連兩日擴大買超，早盤股價一度彈升逾3%。

5.亞力(1514)：三大法人昨回補千張，早盤漲逾5%。

6.喬鼎(3057)：外資連2日買超，早盤拉出第2根漲停。

7.金寶(2312)：高層異動塵埃落定，早盤漲逾7.5%，跳上年線。

8.安鈦克(6276)：外資昨擴大買超，早盤漲逾7%，超越前波高點。

9.宇隆(2233)：新品放量＋陸車市回溫，H2看俏，早盤漲逾4%，改寫前高。

10.弘塑(3131)：全年營運成長確立，早盤漲逾6%，跳上月線。

11.中裕(4147)：聯手何大一抗新冠肺炎，激勵連拉兩根漲停，續登8個月高。

12.大樹(6469)：錢景靚，明年啟動新五年計畫，連兩日亮燈漲停，改寫天價117元。

13.上緯投控(3708)：Q2獲利亮眼，兩岸同步擴廠，獲投信連7買相挺，早盤衝高3%，攻上130元及逾兩年高。

14.僑威(3078)：越南新廠拚Q4量產，今年業績估勝去年，近期獲外資及自營商偏多操作，早盤火速攻頂，飆10年高價。

15.群創(3481)：面板價漲，Q4營運沒問題，吸引三大法人連2買近6萬張，晨盤放量勁逾6%，登半年高位。

16.啟碁(6285)：毛利率有望好轉，帶旺H2獲利成長，近6日獲內資天天買超加持，早盤飆高4%，寫10個月高價。

17.尼克森(3317)：MOSFET題材火燙燙，外資再度轉買超，早盤續漲逾2%，登一個半月高價。

18.義隆(2458)：車聯網、NB等題材助威，Q3營運拚新高，外資力挺，股價反彈漲近3%。

19.中櫃(2613)：不畏BDI微跌，買單大進擊，晨盤挾量直闖15.85元漲停價，衝上波段新高價。

(時報資訊)

（4）近期面板供應吃緊、價格大漲，面板雙虎看好宅經濟成為新常態，這波需求還會延續下去。

面板基本面好轉，面板廠27日股價大漲慶祝，群創（3481）開高走高、一度觸及漲停，早盤上漲逾8％，均價約9元。友達（2409）早盤大漲逾5％，重新收復10元票面價位。彩晶（6116）也上漲近4％，均價約8.25元。

除了IT之外，其他應用市場需求也回溫。電視第二季因為工廠無法開工，需求比較弱，工廠復工之後需求都拉升。而且待在家裡的時間變長，有搶電視的情況，不只在家多買電腦、電視也多買一台。

隨著車廠復工，車用面板下半年需求也拉升。手機面板也因為5G商轉帶動換機潮，下半年需求邀於上半年。面板需求全面拉升，但是全球產能就那麼多，就出現供給不足的情況，支撐面板價格上漲。（工商時報 袁顥庭）

（5）自行車族群如巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、日馳（1526）今日均開出紅盤；尤其是自行車三雄-巨大、美利達、桂盟，早盤漲幅平均在3%。

其中，巨大盤中最高站上322.5元、大漲了3.6%。巨大上半年EPS達5.74元，優於去年同期的4.59元，創下歷史新高！今年前七月合併營收年增10.56％。

法人表示，巨大第三季成長性持續看好，而7月中旬以來累計處分桂盟股票收益1.39億元，將可挹注整體獲利。

美利達早盤股價最高漲到257.5元，漲幅近3%。美利達上半年EPS達5.24元，創歷史新高；前七月合併營收153.97億餘元，年減3.23％。

法人看美利達第二季歐美電動車銷售佳，雖掌握訂單但第三季有零件缺料因素，預估出口旺季將為第四季及明年首季。

桂盟早盤價量齊揚、股價最高站上206.5元，大漲了4%，目前成交量破1500張。

桂盟受惠自行車零售市場佳及歐美修補市場商機，帶動鏈條產能供不應求，帶動7月合併營收5.73億餘元，年增幅18.60％及月增幅9.31％，創同期業績新高；桂盟自5月起連續三個月的單月營收呈現年、月雙增表現；前七月營收30.71億餘元，年減幅縮減為0.36％。（工商時報 曾麗芳）

（6）美系外資針對聯亞(3081)出具最新研究報告指出，看好25G磊晶片將在下半年陸續進入貢獻，且2021年更可在大陸市場有明顯發揮，出貨量年增長上看5倍，將聯亞目標由236元調升到300元，評等由中立調升到加碼。

美系外資指出，市場對聯亞25G磊晶片的出貨延遲恐擔憂過頭，近期傳出10G出貨量放緩，加上大陸5G基礎設施建設延遲，恐減緩聯亞動能，惟事實剛好相反，5G網路解決方案正在朝向25G升級，將實現更快速、更大規模得數據傳輸。

儘管在下半年會是一個過渡期，值得注意的是，25G相對10G，ASP直接翻倍，這意味著5G的電信建設將對聯亞帶來貢獻，因此，仍預計第三季度收入季增長15%，且9月營收將會出現明顯的成長，將目標由236元調升到300元，評等由中立調升到加碼。

美系外資指出，預計聯亞將受益於更廣泛的5G網絡建設，明年大陸將會有新的基礎建設措施、加上25G解決方案升級；以及可能會增加光收發器的本地採購，看好2021年聯亞25G出貨量年增長上看5倍，將達到2015~2016年和2018年的10G激光二極管出貨量。

在矽光計畫方面，美系外資則相對保守，外資認為，下半年400G矽光產品的出貨量可能還需要一段長時間的現場測試，預計下半年矽光收入將僅比上半年增長15%。（時報資訊 王逸芯）