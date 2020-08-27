8/27美股焦點新聞 重點摘要

美股周三相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-期望實施刺激措施 激勵紐約期金漲1.5％

因投資者聚焦於明日聯準會(Fed)主席鮑爾將發表的演說，期望央行與政府進一步實施刺激措施，用以提振受疫情衝擊的經濟，激勵周三期金價格漲至一周高點。

分析師表示，鮑爾的演說可能改變市場，如果他的發言依然抱持鴿派態度，支持零利率或表示需再推動刺激措施，恐使美元下行，黃金可望再度挑戰2000美元價位。

周三(8/26)報價，12月黃金漲29.4美元，報每盎司1952.5美元，9月白銀漲1.18美元，報每盎司27.45美元，10月白金漲5.8美元，報每盎司939.8美元，9月鈀金漲18.7美元，報每盎司2190.6美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-買盤進場 激勵LME期銅漲1％

因LME銅庫存量顯示，期銅庫存降至9萬2025噸，為庫存量連續第11日減少，並創14年來低點，令市場擔憂供給不足，進一步吸引投資人買盤進場，激勵期銅漲1%。

此外，美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑爾(Jeremy Powell)將於周四發表談話，市場預期將推出更多刺激措施提振經濟，可望拉抬金屬需求增加，屆時可能對基本金屬走勢提供一定支撐。

周三(8/26)報價，期銅上漲65美元，報每公噸6594美元；期錫上漲190元，報每公噸17550美元；期鎳上漲183元，報每公噸15159美元；期鋅下跌15美元，報每公噸2467元；期鋁上漲4.5美元，報每公噸1780美元；期鉛下跌16美元，報每公噸1977.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-前景待觀望 周三歐美原油期貨漲跌互見

據美國能源資訊署(EIA)公布的最新數據指出，截至8月21日，美國原油庫存減少了470萬桶，下降至4月份以來的最低水平，優於分析師原先預期的減少370萬桶，也由於市場對庫存大幅下降早有預期，因此EIA數據公佈後美國原油價格短線基本持穩。

然而，受雙颶風「馬可」與「勞拉」的影響，市場對能源供應和需求面的前景仍存在不確定性；美國氣象研究表示，「勞拉」目前被歸類為4級颶風，因此一旦颶風危機過去，需求方面的考量將再次成為關注焦點；其中美國原油漲幅0.1%，倫敦原油跌幅0.5%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.04美元，報每桶43.39美元；9月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.24美元；9月RBOB汽油跌0.04美元，報每加侖1.36美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.22美元，報每桶45.64美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-周三紐約棉花期貨持穩平盤

儘管市場颶風勞拉作物受損的擔憂，推助盤中棉價收漲，但因技術性回調影響，終場收持平，而期貨總成交量減少6,201手，至16,354手，其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨持平，收盤每磅64.98美分；而12月棉花期貨持平，報每磅65.58美分。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

5.航運指數-需求走弱 周三BDI指數回跌

受中國鋼鐵需求逐漸趨緩，促使海峽型船運價減少117美元，與此同時，巴拿馬型船運價表現同樣疲弱，引發乾散貨BDI指數終場下跌0.6%。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌9點，收1509點，跌幅逾0.6%；海岬型運費指數(BCI)下跌15點，收2278點，跌幅0.7%；其平均日租金為每艘18896美元，減少117美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌13點，收作1616點，跌逾0.8%，其平均日租金為每艘14544美元，減少114美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌4點，收作960點，跌幅0.4%。

（商品行情網 王聖為 ）

6. Salesforce帶動科技股飆漲 標普500、那指再創新高

投資人持續聚焦於新冠肺炎疫情爆發以來表現突出的大型動能股，以及商務雲端運算服務公司Salesforce股價噴發，帶動科技科急升，周三美股大漲，標普500指數連續4日改寫收盤新高。

MSCI明晟全球市場指數漲破2月創下的高點，再創歷史新高。

周三收盤，道瓊工業指數漲83.48點或0.3%，為28,331.92點，距離疫前觸及的歷史高點仍差4.1%，今年以來上漲0.7%。

標普500指數大漲35.11點或1.02%，為3,478.73點，連4日改寫歷史新高。

那斯達克指數勁揚198.59點或1.73%，收在11,665.06點，亦創歷史收盤高點，為今年以來第39度改寫新高，超出去年全年的31次。

通訊服務股大漲3.71%，在標普11大類股中漲幅領先；其次為科技股漲2.05%。能源股大跌2.23%，表現最疲弱。

美國航空集團宣布將於10月1日裁減1.9萬名員工，凸顯航空業面臨的艱巨困境。標普1500航空股指數下挫1.8%。

即將成為道瓊成分股的Salesforce.com飆升26%，創下史上最大單日漲幅，該公司上季業績意外強勁，並調升全年營收預測。

網飛（Netfli）大漲11.6%，創下逾3年來最大單日漲幅，自2019年終收盤以來，這家因居家令受益匪淺的企業已經飆漲69.2%。

臉書大漲8.2%，為標普500指數帶來的提振最大。亞馬遜漲近3%，Alphabet漲2.4%，微軟漲2.2%，蘋果漲1.4%。

惠普企業（HPE）全年展望樂觀，股價收漲3.6%。

服裝零售商Nordstrom上季因防疫關關門市，導致虧損超出預期，股價應聲下挫5.5%。

生技公司Moderna跳漲6.4%，因其研發的新冠狀病毒疫苗針對56歲以上患者進行一個小型試驗，目前得知的結果令人振奮。

（時報編譯 柯婉琇）

7.美股消息面：看好鮑爾「放鴿」 金價漲1.5％

颶風朝美國墨西哥灣直撲而來，該區大部分石油生產設施已經關閉，但新冠肺炎疫情將打擊原油需求的擔憂揮之不去，受此影響，周三國際油價漲跌互見。終場紐約期油收漲4美分，為每桶43.39美元。倫敦布蘭特期油收跌22美分，為每桶45.64美元。

投資人預期聯準會主席鮑爾將發表偏向鴿派的談話，周一紐約12月期金收漲29.4美元或1.5%，為每盎司1952.5美元，盤中最高升至1958.35美元，創下1周新高。

美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少468.9萬桶，超出市場預期的減少369.4萬桶。汽油庫存減少458.4萬桶，超出市場預期的減少153.3萬桶。餾分油庫存增加138.8萬桶，市場預期為減少72.6萬桶。上周美國煉廠產能利用率上升1.1個百分點，美國原油進口減少104萬桶/日。

美國商務部周三公布，7月耐久財訂單月增11.2%，遠超出市場預估的月增4.3%。扣除運輸項目的耐久財訂單月增2.4%，優於市場預估的月增2%。排除國防項目的耐久財訂單月增9.9%。排除飛機的非國防訂單月增1.9%，符合市場預期。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數下跌6.5%，較前一周的跌3.3%加速下滑。30年期固定抵押貸款利率由前一周的3.13%跌至3.11%。

（時報編譯 柯婉琇）