台積電衝高 台股早盤觸12960再逼近萬三

台股27日開盤氣勢如虹，開在12,888.65點，在權值股台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）、聯發科（2454）同步向上拉抬下，台股加權指數早盤開盤不久即站上12,900點關卡, 最高指數一度觸及12,960。

不過，逢萬三關卡的心理壓力仍不宜漠視，極短線在高檔宜善設停利點，迴避可能的變數風險。

上市、櫃股票早盤表現較佳者，包括昇佳、美琪瑪、玉晶光、杰力、大中、亞德客-KY、弘塑、祥碩、樺漢、和泰車、達邁、景碩、超眾、中裕、貿聯-KY、台微體、撼訊、上緯投控、大江、光洋科及生華科等。

集中交易市場迄上午9：21的加權股價指數暫報12,915點，上漲82點，漲幅0.62%，成交489億元。

美股方面，線上客戶管理軟體提供商暨企業雲端運算公司Salesforce飆高，激勵科技股大漲，那斯達克指數、標準普爾500指數及費城導體指數26日再登歷史收盤新高。

道瓊工業平均指數8月26日上漲0.3％（83.48點）、收28,331.92點，創2月21日以來收盤新高。那斯達克指數上漲1.73％（198.59點）、收11,665.06點。費城導體指數上漲0.32％（7.16點）、收2,250.23點。

群益投顧指出，台積電強勢，是台股守住月線的關鍵。台積電占台股權重29.2％，上漲1元貢獻指數8.5點，例如8月26日台積電上漲6.5元貢獻指數55點、8月27日台積電上漲7.5元貢獻指數64點，一檔台積電，就能控制加權指數漲跌。

台積電不跌、指數就不跌，行情聚焦在類股輪動，強勢族群吸引短線資金，主流類股台積電供應鏈、NB、新藥疫苗、運動商機、離岸風電、航運、部分蘋果供應鏈、低價股、汽車零組件。