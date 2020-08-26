8月26日一分鐘強弱勢股
8月26日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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杏輝（1734）
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10
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7月營收2億元，月增12.7％，股價一舉突破5日線、月線
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金寶（2312）
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10
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台積電概念股齊漲、星鏈概念股強勢，股價拉出帶量長紅K棒
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驊訊（6237）
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9.99
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半導體設備族群回溫，上半年營收較去年同期成長66.1％
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江申（1525）
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9.98
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切入特斯拉供應鏈，7月營收月增32.6％，連兩天拉出長紅K棒
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辛耘（3583）
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9.96
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台積電布局先進製程，資金進駐相關概念股，股價突破月線
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陽明（2609）
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9.95
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Q2虧損縮減，外資連兩日買超4,561張，可望挑戰重回票面價
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士開（5324）
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9.94
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營建股強勢、Q2 EPS 0.82元由虧轉盈，股價連兩日拉出長紅K棒
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醣聯（4168）
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9.93
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抗癌抗體新藥啟動一期臨床，有望加速國際授權，股價跳空上漲
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憶聲（3024）
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9.92
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光電族群表現吸睛，7月營收年增19.3％，成交量創近11年來新高
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喬鼎（3057）
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9.92
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Q2 EPS 0.31元，終結連7季虧損，股價跳空上漲，K線連二紅
製表：鄭郁平
8月26日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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鈺創（5351）
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6.19
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主力落跑，股價連兩日漲停後，出現爆量長黑K線
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華擎（3515）
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4.67
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比特幣下跌，挖礦概念股回檔，三大法人賣超999張
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欣陸（3703）
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4.56
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結束海外虧損事業，惟三大法人連四日賣超5,789張，股價漲多回檔
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宣德（5457）
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4.53
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近三個月股價上漲54.91％，本益比35.1倍，短線漲多拉回
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技嘉（2376）
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3.5
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三大法人26日大賣4,117張，股價拉回整理，5日線有守
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映泰（2399）
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3.49
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25日股價收復每股淨值後再次跌破，5日線得而復失
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智邦（2345）
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3.16
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上半年營收年減2.3％，三大法人連兩日賣超，短中長期均線失守
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聯詠（3034）
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3.05
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華為冰風暴持續，投信連13日賣超4,713張，股價回測季線
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全漢（3015）
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3
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8月來股價上漲34.86％，股價拉回整理，回測5日線支撐
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威盛（2388）
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2.87
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Q2 EPS -0.22元，波段漲幅逾一倍，賣壓出籠，K線連三黑
製表：鄭郁平
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