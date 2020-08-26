8月26日一分鐘強弱勢股

8月26日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

杏輝（1734）

10

7月營收2億元，月增12.7％，股價一舉突破5日線、月線

金寶（2312）

10

台積電概念股齊漲、星鏈概念股強勢，股價拉出帶量長紅K棒

驊訊（6237）

9.99

半導體設備族群回溫，上半年營收較去年同期成長66.1％

江申（1525）

9.98

切入特斯拉供應鏈，7月營收月增32.6％，連兩天拉出長紅K棒

辛耘（3583）

9.96

台積電布局先進製程，資金進駐相關概念股，股價突破月線

陽明（2609）

9.95

Q2虧損縮減，外資連兩日買超4,561張，可望挑戰重回票面價

士開（5324）

9.94

營建股強勢、Q2 EPS 0.82元由虧轉盈，股價連兩日拉出長紅K棒

醣聯（4168）

9.93

抗癌抗體新藥啟動一期臨床，有望加速國際授權，股價跳空上漲

憶聲（3024）

9.92

光電族群表現吸睛，7月營收年增19.3％，成交量創近11年來新高

喬鼎（3057）

9.92

Q2 EPS 0.31元，終結連7季虧損，股價跳空上漲，K線連二紅

製表：鄭郁平

8月26日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

鈺創（5351）

6.19

主力落跑，股價連兩日漲停後，出現爆量長黑K線

華擎（3515）

4.67

比特幣下跌，挖礦概念股回檔，三大法人賣超999張

欣陸（3703）

4.56

結束海外虧損事業，惟三大法人連四日賣超5,789張，股價漲多回檔

宣德（5457）

4.53

近三個月股價上漲54.91％，本益比35.1倍，短線漲多拉回

技嘉（2376）

3.5

三大法人26日大賣4,117張，股價拉回整理，5日線有守

映泰（2399）

3.49

25日股價收復每股淨值後再次跌破，5日線得而復失

智邦（2345）

3.16

上半年營收年減2.3％，三大法人連兩日賣超，短中長期均線失守

聯詠（3034）

3.05

華為冰風暴持續，投信連13日賣超4,713張，股價回測季線

全漢（3015）

3

8月來股價上漲34.86％，股價拉回整理，回測5日線支撐

威盛（2388）

2.87

Q2 EPS -0.22元，波段漲幅逾一倍，賣壓出籠，K線連三黑

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平
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