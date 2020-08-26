華為禁令閃邊 外資投信加碼 台股返12800

台積電拉尾盤 台股收復12800點關卡

台股尾盤點火，重返12800點關卡，終場收12833.29點，漲75.04點。分析師認為，估台股短期仍呈震盪格局，後續得視華為禁令衝擊何時退散，以及台股量能否重新回溫。

台股早盤開高震盪，盤中一度翻黑，尾盤點火，終場收在今天最高點12833.29點，漲75.04點，漲幅0.59%，成交值新台幣1759.11億元。

電子權值股方面，台積電早盤震盪，尾盤拉高，收442元，漲7.5元、1.73%。鴻海小跌0.1元，收78.2元。股王大立光終場收3535元，下跌40元。聯發科終場跌11元、1.87%，收578元。

受台積電擴廠需求增加消息激勵，半導體設備供應鏈股價走強，帆宣、弘塑漲停，家登強漲逾5%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰指出，台積電擴廠消息拉抬半導體設備股價走揚，不過，市場更關注的是華為訂單對台積電影響，後續是否有其他訂單能填補缺口。

他說，台股指數20日重挫後，雖短線強勢回漲，不過，呈現量縮反彈格局。台股後市依舊維持多頭，但短線來看，得消化華為禁令負面消息，像是ABF載板景碩、IC設計龍頭聯發科股價表現均略顯疲態。

蔡明翰點出台股再度攻高有兩大關鍵，他說，一是華為禁令負面衝擊何時退散，當華為概念股回漲，將拉抬大盤指數。另外，則是成交量能能否恢復，今天成交量僅1700多億元，相較前幾日上衝3000億元，明顯萎縮。他建議，短線預期維持整理走勢，投資人短線避免追高

三大法人買超台股15.89億元

台股今天漲75.04點，收在12833.29點，成交值新台幣1759.11億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超新台幣15.89億元。

自營商賣超5.11億元，投信買超3.25億元，外資及陸資買超17.15億元。

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