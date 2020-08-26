大戶互別苗頭 43檔霸氣攻頂

台股今（26日）加權股價指數收盤報12833.29點，漲75.04點，漲幅0.59％，成交量為1759.11億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有31檔，前10名為艾姆勒 (2241)、金寶 (2312)、杏輝 (1734)、蔚華科 (3055)、江申 (1525)、辛耘 (3583)、越南控-DR (9110)、陽明 (2609)、喬鼎 (3057)、憶聲 (3024)，除艾姆勒 (2241)外皆漲停。

今日有5檔超過5％跌幅，跌幅前10名有匯僑設計 (6754)、精熙-DR (9188)、美德醫療-DR (9103)、光麗-KY (6431)、銘旺科 (2429)、華擎 (3515)、欣陸 (3703)、誠創 (3536)、旭隼 (6409)、鈞泰 (6131)。

上市成交量前10名個股有群創 (3481)、長榮 (2603)、友達 (2409)、強茂 (2481)、金寶 (2312)、聯電 (2303)、金像電 (2368)、華航 (2610)、陽明 (2609)、聯合再生 (3576)。

上櫃有30檔7％以上漲幅，其中前10名為牧東 (4950)、驊訊 (6237)、科際精密 (4568)、德宏 (5475)、士開 (5324)、佳總 (5355)、醣聯 (4168)、逸達 (6576)、杏國 (4192)、倚強股份 (3219) 以上皆漲停。

今日上櫃有4檔股票有5％以上的大跌，前10檔中茂 (5205)、燦星旅 (2719)、鈺創 (5351)、元隆 (6287)、宣德 (5457)、譜瑞-KY (4966)、福永生技 (4183)、泰茂 (2230)、東林 (3609)、聯光通 (4903)。

上櫃成交量前10名為廣運 (6125)、鈺創 (5351)、精材 (3374)、曜越 (3540)、松上 (6156)、僑威 (3078)、驊訊 (6237)、茂迪 (6244)、宣德 (5457)、正德 (2641)。

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