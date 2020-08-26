財報不實案續燒！ 康友控2會計師違證交法

股票上市公司康友-KY董事長黃文烈涉嫌財報不實並失聯，遭檢方通緝。康友今天委託律師到台北地檢署遞狀，控告會計師施景彬、江明南涉嫌違反證交法不實簽證及刑法背信罪。

上市公司康友-KY位於中國子公司六安華源疑自民國107年起營運困難，財報中並未揭露，黃文烈疑財報不實，涉嫌違反證券交易法。黃文烈8月初已失聯，公司多名高階主管相繼辭職。

台北地檢署17日指揮調查局搜索黃文烈辦公室及住居所，並傳喚、拘提黃文烈無著，20日對他發布通緝，時效到民國146年11月14日。

康友公司指出，會計師施景彬、江明南受康友公司委任財務報表的簽證與查核，2人今年3月30日提出的2019年報中，對六安華源公司今年2月間發生停工情事、黃文烈疑以六安華源的機器設備資產供作個人公司抵押之用，全未查核或揭露。

另外，2名會計師因不明原因，諉以新冠肺炎影響，拒絕出具2019年的內部控制專審報告，試圖隱暪公司內控制度已出現重大問題，其餘各年度均謊稱公司各方面所有重大方面可維持有效性與允當等等，損害康友公司及投資人等人權益。

康友公司認為，2名會計師未善盡查核之責，情節重大，涉嫌證券交易法第174條第2項第2款不實簽證罪，且嚴重影響股東權益並損失證券市場穩定，應加重其刑至二分之一，另涉刑法342條背信罪。康友上午委託律師到北檢遞狀提出告訴。

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