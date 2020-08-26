今日焦點股 重點摘要

今(8/26)日熱門焦點股如下：

（1）半導體設備廠辛耘(3583)第二季毛利率衝上42%，單季每股賺1.29元，帶動上半年EPS為1.32元。展望下半年，隨著半導體大廠持續投資先進製程，將帶動需求，預期公司下半年業績將優於上半年表現，今早帶量強攻漲停達60.7元。

台積電持續積極布局先進製程，帶領市場資金湧進本土半導體設備供應鏈，辛耘前波大漲後整理一段期間，今再度跟隨台積電擴產的利多強攻。

再生晶圓及半導體設備廠辛耘第二季毛利率衝上42%，單季每股賺1.29元，帶動上半年EPS為1.32元。

辛耘第二季營收8.44億元，低於去年同期的11.11億元，但季增約34%；因產品組合優化，毛利率年增6.25個百分點至42.13%，營業利益逆增為1.35億元；淨利1.03億元，基本每股盈餘1.29元，比第一季的0.03元大幅提高，也略優於去年同期之1.22元。

辛耘上半年營收14.74億元，年減31.71%，毛利率逆增5.78個百分點至40.57%；因營收下滑，稅後獲利1.06億元，每股稅後淨利1.32元，仍低於去年同期的2.4元。

台積電擴產腳步持續，位於竹南先進封測廠第一期廠區預計下半年開工，最快2021年完工、可以開始進機；法人指出，若辛耘能搶下訂單，將有機會帶動明年業績重啟成長力道。

台積電在上季法說會調升今年資本支出，帶動相關供應鏈股價齊揚；辛耘因股價位階較低，買盤連續數天追進，股價從不到50元快速拉升至69.7元後回檔，股價壓回至55元之下整理，今帶量拉出一根紅棒。（時報資訊 沈培華）

（2）亞系外資認為，金屬機殼廠可成明年iPhone市占恐下滑且缺乏處分利益挹注，2021年營收與獲利將分別下跌38%、60%，維持劣於大盤評等及目標價171元。

可成股價今天開低走高，早盤上漲約0.71%、來到213.5元。

亞系外資發布研究報告說明，可成出售泰州廠予中國廠商藍思科技，預期今年第4季將認列處分利益新台幣265億元，將推升2020年每股盈餘達42.3元，遠優於2019年每股盈餘14.6元。

不過，可成處分泰州廠後，亞系外資推估iPhone機殼訂單市占將從2020年約30%下滑到2021年約10%，可成今年下半年營收將年減11%，明年營收與每股盈餘將分別年減38%、60%，且2022年缺乏成長動能，維持可成「劣於大盤」評等與目標價171元。

歐系外資指出，可成智慧型手機機殼事業占營收40%，其他事業長期可能面臨競爭風險加劇，可成需要更有效運用資本，並提出維持永續經營的明確計畫，重申「中立」投資評等和目標價200元。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：昨雖遭外資轉賣超，但3、2奈米釋佳音，加上昨夜ADR上漲1.44%，早盤股價漲至439.5元。

2.佳大(2033)：短均上揚，今開盤15分鐘後，多頭點火爆量衝漲停10.35元鎖死、登14餘月新高，重返票面之上。

3.中鴻(2014)：今將開出9月內銷盤價，看漲呼聲高，外資連日買超卡位，盤初一度逆勢續漲近2.5%。

4.海光(2038)：風電題材護價，昨外資又轉買超，盤初股價一度逆漲逾4.5%。

5.寶隆(1906)：外資昨擴大買超，今早人氣爆發，股價急拉漲停鎖死。

6.榮成(1909)：兩岸產能全開，H2苦盡甘來，昨獲外資轉買超824張，今開盤45分鐘即衝出逾2萬張大量，股價急拉停，一舉飛過短均。

7.英利-KY(2239)：營運爬坡中，昨外資擴大買超170張，激勵股價漲逾5%，收復5日線、季線在望。

8.聯亞(3081)：5G長線可期，昨獲外資翻多買超，早盤跳漲6%，攻克250元。

9.中裕(4147)：與哥倫比亞大學簽COVID-19最新單株抗體授權，早盤差一檔亮燈漲停，登8個月高。

10.科風(3043)：無懼遭列警示股，今仍跳空拉出第3根漲停。

11.帆宣(6196)：法人看好有望打入台積電建廠供應鏈，早盤獲買盤敲進亮燈漲停，挺進月線。

12.漢唐(2404)：台積大建廠可望受惠，早盤挾量彈高5%，一舉收復月線及季線。

13.弘塑(3131)：台積續擴廠，供應鏈看俏，晨盤急拉攻漲停，站上350元。

14.醣聯(4168)：抗癌新藥拚明年收案，晨盤聞訊攻頂，飛越月線。

15.同致(3552)：Q3業績拚好轉，昨獲外資翻多買超加持，早盤放量彈升5%，進逼百元大關。

16.天鈺(4961)：獲外資連4買，早盤強彈半根停板，觸及月線。

17.祥碩(5269)：買盤點火，早盤強勢反彈5%，2日填息達陣。

18.陽明(2609)：歐美線運價漲＋旺季報到，早盤漲逾8%，改寫前高。

19.台航(2617)：外資昨回補，早盤漲逾3%。

20.達邁(3645)：智慧機拉貨旺，H2看俏，早盤放量漲逾5%。

21.網家(8044)：淘寶台灣中槍，電商齊揚，早盤漲逾2%，挑戰季線。

22.江申(1525)：三大法人昨賣超縮手，早盤多頭攻上漲停。

23.致伸(4915)：擬售陸產線設備給蘋果，早盤放量漲逾3%，跳上季線。

24.金像電(2368)：NB需求穩，三大法人昨轉買超，早盤漲近3%。

25.精材(3374)：Q3可期、Q4樂觀，三大法人昨轉買超，早盤挾量漲逾4%，收復月線。

(時報資訊)

（4）韓式連鎖餐飲集團豆府（2752）股東常會通過配息5.2元、配股0.3元，今（26）日以168.5元除權交易，早盤開高上漲1.51％至168.5元，填權率達50％。惟隨後漲勢收斂、壓回平盤附近整理，力拚站穩紅盤、邁出填權步伐。

由於現金股利僅需董事會通過即可發放，豆府已在3月16日先除息交易。雖然當時適逢新冠肺炎疫情衝擊，股價一度下探80.5元的上櫃新低，但隨後止跌緩步回升，在歷時39天後的5月12日完成填息。

豆府2020年上半年稅後淨利0.9億元、年增達52.19％，每股盈餘4.17元，改寫同期新高。7月自結合併營收創1.82億元新高，月增19.53％、年增達44.59％，累計1～7月合併營收9.55億元、年增22.4％，續創同期新高，法人看好第三季營收可望再創新高。

豆府截至7月底共有6個品牌、51家店，其中北區34家、中區7家、南區10家。觀察各品牌營收貢獻，仍以20家店的涓豆腐達59％最高，有11家店的北村豆腐家以21％居次，8家店的韓姜熙的小廚房占10％、4家店的銅盤占7％、7家店的飛機河粉占3％。

雖然豆府上半年受疫情影響關閉3店，但仍新展達9店，包括4家飛機河粉、2家涓豆腐，以及北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、姜滿堂各1家，合計淨增6店。財務長翁瑞璨表示，除了展店效益帶動，既有店面同店營收表現亦持平略增，同步挹注成長動能。

展望後市，在度過暑期消費旺季後，豆府展店步伐將自9月起加速，下半年規畫再新展9店，包括5家飛機河粉、2家北村豆腐家、1家涓豆腐。而簽約代理的泰式炒河粉品牌Baan Phadthai，亦力拚在年底前開出在台首店，據了解可望進駐一級戰區的台北市信義區。

豆府總經理吳孟哲指出，疫情致使泰方人員無法來台確認指導，使Baan Phadthai首店開幕時程遞延，目前希望能在年底前開出。而去年初於胡志明市開出的自創炸雞品牌「GOTCHICKEN」，因租約到期、疫情影響已在2月底關閉，待疫情趨緩後再考慮進軍。（時報資訊 林資傑）

（5）艾姆勒車電今天以每股50元掛牌上市，早盤股價走強，最高來到61元，大漲22%。艾姆勒對於下半年營運正向看待。

艾姆勒積極開發電動車IGBT晶片散熱模組之外，也開發水冷式散熱解決方案，另外有兩項終端應用正在與客戶共同開發，隨著SAE自動駕駛等級要進入Level 3和Level 4，先進駕駛輔助系統（ADAS）中控電腦散熱模組需求增加，高效能運算雲端伺服器散熱模組規格也將提升，這些都可望成為艾姆勒業績成長動能。

法人指出，艾姆勒在ADAS用晶片散熱模組有幾項案子正在進行，目前已經進入驗證階段，預估明年第4季可開始小量生產。

展望下半年，艾姆勒表示，第2季已是營運谷底，對於下半年表現正向看待，有機會優於上半年。

從客戶來看，法人指出，艾姆勒具備金屬射出成型（MIM）和鍛造成型技術，主要客戶包括英飛凌（Infineon）、Continental、Fuji Electric、Delphi等。

從銷售地區來看，去年德國占艾姆勒整體業績比重約92%，日本占比約4%，美國占比約2%，法人預期日本明年占比可提升到1成。

艾姆勒主要開發電動車內逆變器的散熱模組和零組件，公司透過金屬射出成型、鍛造和沖壓等多元成型技術，除了提供結構複雜且散熱效率高的客製化產品，也能提供新產品開發設計解決方案。（中央社）

（6）封測廠超豐（2441）股東常會通過配息2.3元，今（26）日以50.6元參考價除息交易。由於第三季營運估續旺、下半年展望維持正向樂觀，今早開高走揚、最高上漲2.17％至51.7元，填息率達約47.83％，早盤維持逾1％漲幅，於填息路上穩健前行。

超豐2020年上半年合併營收68.61億元、年增24.7％，改寫同期新高。毛利率24.5％、營益率21％，優於去年同期22.5％、18.4％。稅後淨利12.03億元，年增達45.6％，每股盈餘（EPS）2.11元，優於去年同期1.45元，雙創同期次高。

超豐指出，貿易戰及新冠肺炎疫情使客戶積極儲備庫存，帶動醫療、PC、NB、平板、遊戲機等需求強勁，使超豐上半年平均稼動率達約95％的滿載高檔，高於去年同期的80％，其中封裝93％、測試97％，整體表現非常好。

受惠需求持續暢旺，超豐7月自結合併營收達12.32億元，月增3.28％、年增16.08％，改寫同期新高、亦創歷史次高。累計1～7月合併營收80.94億元，年增達23.31％，續創同期新高，營運成長動能持續暢旺。

展望下半年營運，超豐指出，雖然醫療相關需求略有轉弱，但其他產品需求仍然強勁，預期PC需求可望填補動能。加上5G相關應用需求顯現、車用及電視市場回溫，目前看來第三季狀況仍非常好，需求持續強勁、現有產能幾乎滿載，短期狀況未見改變。

超豐剛完成晶圓級封裝（WLP）第二條產線，目前約有70家客戶開發4大類、共180多種產品，已有45種產品開始量產。覆晶（Flip Chip）目前月產能約8000～8500萬顆，因應客戶需求持續強勁、現有產能持續滿載，超豐將持續擴充產能因應。（時報資訊 林資傑）

（7）由於終端客戶及產品分散，砷化鎵廠—穩懋(3105)認為，華為事件雖然短期衝擊難免，但中長期影響不大，穩懋亦重申第3季營運展望，不過美系外資認為穩懋有主要客戶不確定因素，給予穩懋「建議減碼」評等，不過穩懋今天股價未受影響，穩定走高。

美國日前宣布進一步限縮華為，穩懋認為，雖然短期衝擊難免，但因終端產品及客戶分散，中長期影響不大，公司維持原來的第3季營運展望，穩懋預估，第3季合併營收將較第2季成長mid-single digit(5%)，單季毛利率約low-forties(40%到45%)。

目前穩懋Infra產品屬高頻及高功率應用，佔比約20%到25%，其中基地台約佔50%，其餘產品包括：汽車微波通訊相關防撞感測及光感測、資料庫中心微波通訊元件，以及佔比低於5%的衛星(包括：地面傳送接收站及中低軌道衛星無線傳輸)。

展望第4季，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，今年的淡旺季不明顯，由於穩懋產品終端應用超過70%集中在手機相關產品，與第3季底各大手機品牌廠旗艦機種息息相關，以公司能見度目前無法給予第4季展望預估，公司會依市場狀況適時更新。

美系外資最新報告指出，穩懋維持第3季營運展望，且第4季能見度仍低，而市場關注的Space X的星鏈計畫貢獻仍然有限，預估2020年比重在2%以下，且公司提到星鏈計畫項目可能改變行業週期，由於主要客戶的不確定性，重申穩懋「建議減碼」評等，目標價為265元。（時報資訊 張漢綺）

（8）聚陽(1477)近期積極參加券商舉辦法說會，最新美系外資給予聚陽「加碼」評等，目標價為230元。

8月中，國道在台中附近發生火燒車意外，車上載滿2萬件聚陽生產的隔離衣付之一炬。聚陽表示，將補足缺口不影響防疫，且損失由保險公司理賠。一場國道火燒車反而更加深了投資人對聚陽生產隔離衣的印象。

法人指出，聚陽是此波WFH和防疫需求的受惠者，聚陽的主要客戶在美國地區，而美國今年算是疫情重災區，聚陽生產的隔離衣等防護產品，正滿足美國市場的需求。

法人預估，今年下半年聚陽的營業利益年增可達34%。公司經營階層透露4Q訂單動能轉強的3個因素：1)品牌客戶Target的營收動能增加。2）品牌客戶Gap營收動能改善。3)供應鏈趨於穩健。

在上述因素下，美系外資各上修今年和明年EPS的估值50%/20%，今年的EPS由先前的6.61元上修到9.92元，而2021年的EPS則由8.05元上修到9.76元。

法人分析聚陽的產品組合拉高毛利率的擴張。產品組合優勢包括：1)聚陽在生產休閒服方面具有技術的競爭力。2)切入防疫隔離衣的高毛利率商品。

預估今年下半年聚陽的營益率在12.1~12.7%左右。至於聚陽的大客戶如Target、Walmart和Kohl’s上半年的存貨都出現下滑，而營收則呈現上揚。顯示終端需求開始受到返校潮和年底假期效應的拉動。（時報資訊 任珮云）