8/26美股焦點新聞 重點摘要

美股周二相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-中美關係緩和 周二紐約期金續挫

因中美貿易高層通話傳出進展，表示將致力落實第一階段貿易協議，似乎中美關係有轉好的跡象，致周二期金價格再收低。

另外周四聯準會(Fed)主席鮑爾的發言，將有助預測未來金價走勢，對此分析師表示，聯準會最新的計畫，可能讓出更多通貨膨脹的空間，而黃金被視為是抗通膨的工具，可望支撐金價走勢。

周二(8/25)報價，12月黃金跌16.1美元，報每盎司1923.1美元，9月白銀跌0.34美元，報每盎司26.27美元，10月白金漲9.5美元，報每盎司934美元，9月鈀金漲6.4美元，報每盎司2171.9美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-美元走軟 支撐LME期鋅漲1.5％

因美元兌一籃子貨幣走軟，使美元計價之金屬更加划算，進而吸引投資人空頭回補，激勵基本金屬期貨全漲，其中期鋅漲1.5%，為表現最佳之金屬。

此外，根據LME銅庫存量顯示，期銅庫存降至9萬5525噸，創14年來低點，累計近1年下降近70%，令市場擔憂供給不足，進一步吸引投資人買盤進場，激勵期銅走升。

周二(8/25)報價，期鋅上漲36.5美元，報每公噸2482元；期錫上漲50元，報每公噸17360美元；期鎳上漲50元，報每公噸14976美元；期鋁上漲5美元，報每公噸1775.5美元；期銅上漲13美元，報每公噸6529美元；期鉛上漲14美元，報每公噸1993.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-颶風影響 周二歐美原油期貨漲逾1.6%

雙颶風「馬可」與「勞拉」襲擊墨西哥灣導致原油暫停生產，據了解，生產商疏散了310個離岸設施，墨西哥灣產量減少約156萬桶/日，市場擔心將造成燃料短缺，促使歐美油價收盤急漲逾1.6%。

但業者認為，因颶風而關閉生產的狀態是短暫的，因為水災會使得煉油廠關閉的時間較上游營運商來得更久，一旦煉油廠對原油的需求下降，將足以抵銷當前供應緊繃所帶來的價格利多因素。

此外，由於歐洲新冠肺炎疫情確診人數持續新增，兩名歐洲患者被證實引發了二次感染，終場讓油價漲幅受到壓力，其中美國原油漲幅1.7%，倫敦原油漲幅1.6%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.73美元，報每桶43.35美元；9月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.26美元；9月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.40美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.73美元，報每桶45.86美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-獲利回吐 周二紐約棉花期貨收低

市場受冠狀病毒引起的需求憂慮拖累，抵消颶風勞拉可能造成作物造成損害的關注，不過美中承諾繼續執行貿易協議，支撐市場部份買氣，終場期棉微幅下跌，其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨跌近1%，收盤每磅64.98美分；而12月棉花期貨漲0.8%，報每磅65.58美分。

美國農業部USDA最新每周作物進度報告顯示，46%的作物處於良好/優良狀態，高於去年的43%，不過市場擔憂颶風勞拉會給三角洲和東南部的部分地區帶來過多降雨，導致農作物受損。

中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸13460元人民幣，較前一日上漲70元人民幣；庫存方面，截至8月24日，ICE登記庫存6465包，與前一日持平。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

5.航運指數-運價續升 周二BDI指數漲近2%

受海峽型船運價再次調升708美元，彌補了巴拿馬型船因太平洋市場運力有限，而導致運價微幅度回落所帶來的損失，終場帶動乾散貨BDI指數漲近2%。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲27點，收1518點，漲幅逾1.8%；海岬型運費指數(BCI)上漲86點，收2293點，漲幅3.9%；其平均日租金為每艘19013美元，增加708美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌3點，收作1629點，跌逾0.2%，其平均日租金為每艘14658美元，減少31美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌1點，收作964點，跌幅0.1%。

（商品行情網 王聖為 ）

6. 美中貿易、新冠療法報喜 標普500指數、那指再創新高

儘管最新公布的經濟數據好壞不一，周二標普500指數與那斯達克指數仍再度創下歷史收盤新高，惟蘋果股價下跌，使美中貿易局勢的正面發展及新冠狀病毒療法的新進展所觸發的漲幅受抑。

美中兩國貿易官員證實雙方已經通話，並重申將落實首階段貿易協議。英國製藥公司阿斯利康（AstraZeneca）用於治療與預防新冠狀病毒的抗體型藥物已展開試驗，成為全球抗疫賽的最新進展。美國的新冠肺炎單日確診數增長放緩，亦為美股帶來提振。

周二收盤，道瓊工業指數跌60.02點或0.21%，為28,248.44點，連漲3天的升勢止步。標普500指數收漲12.34點或0.36%，為3,443.62點。那斯達克指數漲86.75點或0.76%，為11,466.47點。

標普500指數與那斯達克指數雙雙創下歷史收盤新高，截至周二，兩大指數已經較3月23日創下的歷史低點分別上漲57%與72%。

周二標普500指數11大類股中，有6大類收高，通訊服務類股收漲0.97%，表現最佳；能源股跌1.42%，表現最疲弱。

臉書勁揚逾3%，帶領標普500指數與那斯達克指數衝高。其他科技巨頭亦上漲，亞馬遜、Alphabet與微軟漲幅均超過1%。

在正式拆股前一天，蘋果股價下跌0.8%，為連續6個交易日來首度下跌，拖累道瓊指數收黑。在美股三大指數中，蘋果都是權重最大的個股。

蘋果拆股將導致科技股在道瓊指數的權重比下滑，促使道瓊指數成分股大洗牌，由商務雲端軟體公司Salesforce.com取代埃克森美孚（Exxon Mobil）、安進（Amgen）取代輝瑞（Pfizer）、漢威聯合（Honeywell International Inc.）取代雷神（Raytheon Technologies Corp）。受此激勵，Salesforce、安進與漢威聯合分別收漲3.6%、3.2%與5.4%。

波音跌2%，亦為道瓊指數帶來壓力。

美國航空集團股價下跌2.2%，該公司宣布擬在10月裁員19,000人。電子產品連鎖店百思買警告本季銷售可能放緩，股價應聲下跌4%。醫療設備製造商美敦力（Medtronic）收漲2.5%，因重新開放非必要手術提振了相關設備需求，該公司上季獲利意外強勁。

（時報編譯 柯婉琇）

7. 美股消息面：美國8月消費者信心 逾6年新低

世界大型企業研究會（Conference Board）公布，美國8月消費者信心指數為84.8，為連續第二個月下滑，不僅低於市場預期的93，並創下逾6年新低。

美國商務部公布，經季調後，7月美國新屋銷售量月增13.9%，以年率計為90.1萬戶，創下2006年12月來新高，並超出市場預估的78.5萬戶。

颶風來襲導致美國墨西哥灣大部分石油生產設施關閉，周二美國期油漲0.73美元或1.7%，為每桶43.35美元。布蘭特期油漲0.73美元或1.6%，為每桶45.86美元。亞洲與歐洲的新冠肺炎新增病例增加使油價漲幅受抑，不過兩大期油合約仍都創下自3月5日以來收盤新高。

美中貿易局勢改善，削弱黃金的避險需求，以及投資人縮手觀望聯準會主席鮑爾本周在全球央行年會上發表的談話，周二美國期金收跌0.8%，報每盎司1,923.10美元。

（時報編譯 柯婉琇）