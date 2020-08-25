美中貿協傳佳音 標普那指續創新高

美中貿易+新冠疫苗有進展 標普那指續創新高

美中同意繼續落實「第一階段貿易協議」，投資人深受鼓舞，加上對抗2019冠狀病毒疾病（COVID－19）的疫苗取得新的進展，美股那斯達克和標準普爾指數周二續創新高。

個股表現上，蘋果、IBM、波音公司、美孚石油、美國電力與美國通用等拉回；但亞馬遜、Adobe、甲骨文、美國銀行、花旗與英特爾則臉色紅潤。另外，台積電ADR也大漲1.14美元，重返80美元以上，收80.04美元。

美股收盤如下：道瓊工業指數下跌60.02點或0.21%，以28248.44點作收。

標普指數上漲12.34點或0.36%，收在3443.62點。

科技股那斯達克指數上揚86.75點或0.76%，收11466.47點。另外，費城半導體指數收漲23.69點，漲幅1.07%，報2243.06點。

（數位編輯）

疫情打擊美國消費者信心 歐股收跌

儘管美中同意繼續落實「第一階段貿易協議」的消息，令投資人深受鼓舞，但2019冠狀病毒疾病（COVID－19）確診病例持續增加，打擊美國消費者的信心，歐洲股市今天先漲後跌。

倫敦FTSE 100指數下跌67.72點或1.11%，以6037.01點作收。

法蘭克福DAX 30指數平盤作收，收在13061.62點。

巴黎CAC 40指數平盤作收，收在5008.27點。

(中央社)