8月25日一分鐘強弱勢股
8月25日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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同致（3552）
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10
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車用概念股發酵，7月營收年增16％，股價一舉突破5日線、月線
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安力-KY（5223）
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10
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散熱題材加溫，7月營收2.03億元、年增5成，創單月新高
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松上（6156）
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10
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PCB族群強力反攻，股價創28個月來新高，一舉突破5日線、月線
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旭品（3325）
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9.98
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擬現增1,000萬股案，暫定價格上修每股25元，股價連三紅
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昆盈（2365）
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9.97
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電腦類股熱絡，7月營收月增25.3％，月中完成填息後股價走揚
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宣德（5457）
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9.96
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立訊母以子貴題材發酵，法人看好蘋果訂單呈跳躍事成長
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聰泰（5474）
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9.96
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7月營收3.17億元，年增134.3％、Q2 EPS 4.14元，創歷史新高
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強盛（1463）
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9.96
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7月營運復甦，25日拉出爆量長紅K線，成交量創近三年來新高
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陽明（2609）
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9.94
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貨櫃海運需求回溫，歐、美航線運價漲，股價創逾一年來新高
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拓凱（4536）
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9.94
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後疫情時代來臨，自行車概念股走揚，三大法人連兩日買超
製表：鄭郁平
8月25日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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亞諾法（4133）
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5.02
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25日股價跌破5日線支撐，三大法人連兩日賣超1,638張
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中天（4128）
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4
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生技股退燒，股價連二黑，股價失守月線，三大法人連三日賣超
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麗正（2302）
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3.88
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近期漲幅過大、遭遇調節賣壓，股價連三黑，5日線失守
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ABC-KY（6598）
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3.75
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周線大漲三成，每股淨值升至9.52，股價回測5日均線
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同泰（3321）
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3.64
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7月營收1.62億元，年減10.2％，股價24日上漲後，回測月線支撐
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南六（6504）
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3.63
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口罩概念股回檔，三大法人連六日賣超2,140張，賣壓沉重
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宏致（3605）
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3.26
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25日股價漲多拉回，終結連二紅，三大法人連兩日賣超3,279張
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恆大（1325）
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3.23
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今年股價大漲近八倍，三大法人連兩日賣超，5日線失守
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訊舟（3047）
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3.21
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成交量創逾10年來新高，主力落跑，外資賣超1,827張
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雍智科技（6683）
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3.18
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25日早盤僅37秒完成填息，惟調節賣壓過重，股價回測5日線
製表：鄭郁平
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