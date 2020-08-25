8月25日一分鐘強弱勢股

8月25日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

同致（3552）

10

車用概念股發酵，7月營收年增16％，股價一舉突破5日線、月線

安力-KY（5223）

10

散熱題材加溫，7月營收2.03億元、年增5成，創單月新高

松上（6156）

10

PCB族群強力反攻，股價創28個月來新高，一舉突破5日線、月線

旭品（3325）

9.98

擬現增1,000萬股案，暫定價格上修每股25元，股價連三紅

昆盈（2365）

9.97

電腦類股熱絡，7月營收月增25.3％，月中完成填息後股價走揚

宣德（5457）

9.96

立訊母以子貴題材發酵，法人看好蘋果訂單呈跳躍事成長

聰泰（5474）

9.96

7月營收3.17億元，年增134.3％、Q2 EPS 4.14元，創歷史新高

強盛（1463）

9.96

7月營運復甦，25日拉出爆量長紅K線，成交量創近三年來新高

陽明（2609）

9.94

貨櫃海運需求回溫，歐、美航線運價漲，股價創逾一年來新高

拓凱（4536）

9.94

後疫情時代來臨，自行車概念股走揚，三大法人連兩日買超

製表：鄭郁平

8月25日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

亞諾法（4133）

5.02

25日股價跌破5日線支撐，三大法人連兩日賣超1,638張

中天（4128）

4

生技股退燒，股價連二黑，股價失守月線，三大法人連三日賣超

麗正（2302）

3.88

近期漲幅過大、遭遇調節賣壓，股價連三黑，5日線失守

ABC-KY（6598）

3.75

周線大漲三成，每股淨值升至9.52，股價回測5日均線

同泰（3321）

3.64

7月營收1.62億元，年減10.2％，股價24日上漲後，回測月線支撐

南六（6504）

3.63

口罩概念股回檔，三大法人連六日賣超2,140張，賣壓沉重

宏致（3605）

3.26

25日股價漲多拉回，終結連二紅，三大法人連兩日賣超3,279張

恆大（1325）

3.23

今年股價大漲近八倍，三大法人連兩日賣超，5日線失守

訊舟（3047）

3.21

成交量創逾10年來新高，主力落跑，外資賣超1,827張

雍智科技（6683）

3.18

25日早盤僅37秒完成填息，惟調節賣壓過重，股價回測5日線

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平
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