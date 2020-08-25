主力股大發威 19檔個股一飛衝天

台股今（25日）加權股價指數收盤報12758.25點，漲111.12點，漲幅0.88％，成交量為1,982.16億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有24檔，前10名為匯僑設計 (6754)漲25.56%，昆盈 (2365)、強盛 (1463)、泰金寶-DR (9105)、拓凱 (4536)、陽明 (2609)、科風 (3043)、蔚華科 (3055)、瑞利 (1512)及虹光 (2380)以上9檔皆漲停。

今日有6檔超過5％跌幅，跌幅前10名有旭隼 (6409)、美德醫療-DR (9103)、本盟 (1475)以上3檔跌停，其他較大跌幅的還有誠創 (3536)、大魯閣 (1432)、亞諾法 (4133)、太空梭 (2440)、中福 (1435)、麗正 (2302)、ABC-KY (6598)、。

上市成交量前10名個股有長榮 (2603)、群創 (3481)、華航 (2610)、聯電 (2303)、友達 (2409)、新光金 (2888)、彩晶 (6116)、金像電 (2368)、聯生 (3576)及欣興 (3037)。

上櫃有26檔7％以上漲幅，其中前10名為同致 (3552)、安力-KY (5223)、松上 (6156)、旭品 (3325)、聰泰 (5474)、宣德 (5457)、訊達 (6140)、廣運 (6125)、優群 (3217)及茂迪 (6244)以上10檔漲停。

今日上櫃有5檔股票有5％以上的大跌，前10檔中茂 (5205)跌停，其餘跌幅較大的還有尚茂 (8291)、昇華 (4806)、杏國 (4192)、志旭 (8067)、聯光通 (4903)、中天 (4128)、銘旺實 (4432)、華義 (3086)及易發 (6425)。

上櫃成交量前10名為旭品 (3325)、廣明 (6188)、曜越 (3540)、僑威 (3078)、宣德 (5457)、精材 (3374)、茂迪 (6244)、廣運 (6125)、創惟 (6104)及世界 (5347)。

延伸閱讀

疫苗報喜 金電傳產同歡 台股登高12758

今日焦點股 重點摘要

上市、櫃企業營運快報

台積電吹號角 台股早盤收復月線