主力股大發威 19檔個股一飛衝天
台股今（25日）加權股價指數收盤報12758.25點，漲111.12點，漲幅0.88％，成交量為1,982.16億。
據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：
台股上市股今漲幅7％以上的有24檔，前10名為匯僑設計 (6754)漲25.56%，昆盈 (2365)、強盛 (1463)、泰金寶-DR (9105)、拓凱 (4536)、陽明 (2609)、科風 (3043)、蔚華科 (3055)、瑞利 (1512)及虹光 (2380)以上9檔皆漲停。
今日有6檔超過5％跌幅，跌幅前10名有旭隼 (6409)、美德醫療-DR (9103)、本盟 (1475)以上3檔跌停，其他較大跌幅的還有誠創 (3536)、大魯閣 (1432)、亞諾法 (4133)、太空梭 (2440)、中福 (1435)、麗正 (2302)、ABC-KY (6598)、。
上市成交量前10名個股有長榮 (2603)、群創 (3481)、華航 (2610)、聯電 (2303)、友達 (2409)、新光金 (2888)、彩晶 (6116)、金像電 (2368)、聯生 (3576)及欣興 (3037)。
上櫃有26檔7％以上漲幅，其中前10名為同致 (3552)、安力-KY (5223)、松上 (6156)、旭品 (3325)、聰泰 (5474)、宣德 (5457)、訊達 (6140)、廣運 (6125)、優群 (3217)及茂迪 (6244)以上10檔漲停。
今日上櫃有5檔股票有5％以上的大跌，前10檔中茂 (5205)跌停，其餘跌幅較大的還有尚茂 (8291)、昇華 (4806)、杏國 (4192)、志旭 (8067)、聯光通 (4903)、中天 (4128)、銘旺實 (4432)、華義 (3086)及易發 (6425)。
上櫃成交量前10名為旭品 (3325)、廣明 (6188)、曜越 (3540)、僑威 (3078)、宣德 (5457)、精材 (3374)、茂迪 (6244)、廣運 (6125)、創惟 (6104)及世界 (5347)。
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