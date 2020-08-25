上市、櫃企業營運快報

今（8/25）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.觀察台灣工具機產業，法人表示目前廠商訂單仍以短單和急單為主，能見度約3個月到4個月，預期5G生產設備將是主要成長動能。

觀察台灣工具機產業，法人表示，台灣工具機廠商多以外銷為主，中國大陸、歐洲與美國為主要銷售市場，目前歐洲和美國市場仍需觀察疫情影響，下游客戶採購仍相對謹慎，台灣工具機廠訂單仍以急單和短單為主，平均訂單能見度大約3個月到4個月。

2.華新今年二度實施庫藏股，計畫買回60,000張自家股票，24日公布，再度斥資近2.83億元，買回17,777張自家股票，每股買回平均價格16.46元，今年第二次實施庫藏股，累計買回40,153張。

庫藏股支撐股價，今(25)日股價上漲0.05元而以16.65元開出，隨後賣壓湧現，股價下跌，目前呈現上漲走勢。

3.高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠—曜越(3540)正式發售TOUGHFAN 12高風壓風扇，由於客戶需求穩定，曜越表示，第3季營收及獲利可望比第2季好。

曜越產品為電源供應器(主攻中高階)、散熱(包含水冷)與電競機箱，並以自有品牌Thermaltake行銷搶攻利基型電競玩家市場，近期亦推出RGB記憶體布局記憶體市場，由於搭上宅經濟電競及PC需求暢旺，曜越業績自第2季開始展現強勁成長力道。

公司自結7月合併營收為5.96億元，年成長85.24%，再創單月歷史新高，公司自結7月稅前盈餘為1.05億元，稅後盈餘為8500萬元，單月每股盈餘為1.22元，累計前7月合併營收為29.29億元，年成長24.29%，稅後盈餘為2.36億元，每股盈餘為3.54元。

4.工業電腦廠艾訊（3088）宣布攜手馬來西亞投資發展局（MIDA）及晶片大廠英特爾（Intel），共同推出軟硬體整合「AI Starter Kit」，加速馬來西亞當地企業的智聯網（AIoT）建置及深度發展，拓展當地工業自動化、智慧城市等應用場域的智聯網發展商機。

5.潤泰創新上半年每股稅後盈餘新台幣4.57元，較去年同期6.2元減少，潤泰創新總經理李志宏24日在線上法人說明會後表示，主因認列未分配盈餘課稅金額較高所致。

李志宏指出，雖然今年上半年業績與去年同期差不多，但因財報認列未分配盈餘課稅約12億餘元，加上本業課稅約2億元，合計約14億元的稅負，以至於財報呈現的獲利數字不如去年同期。

6.外電報導代工廠和碩為因應貿易戰及疫情影響，考慮在墨西哥增設工廠。和碩今天對此回應，目前在墨西哥沒有計畫增加投資。