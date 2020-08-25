今日焦點股 重點摘要

今（8/25）日熱門焦點股如下：

（1）自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914）上半年獲利雙雙締造歷史新高，在外資連續多日買超力挺下，今日早盤股價分別上漲2-3%！

其中，外資已經連續3天買超巨大，盤中上漲近4%、最高站上324元；美利達在外資連續2天買超下，早盤股價最高漲到262元、漲幅也達近3%。

受到全球市場近期強勁的需求帶動，巨大、美利達上半年分別賺逾半個股本，獲利雙雙創下歷史新高！

其中，巨大集團第二季單季EPS 4.06元，年增逾46％，創單季歷史新高！受惠電動自行車持續在歐洲熱銷及製造廠產能利用率提升，上半年毛利率提升至21.7％，稅後淨利21.51億元，年增24.9％，EPS達5.74元，同樣締造歷史新高。

至於美利達集團，第二季在電動自行車持續熱銷下，大賺10.94億元，EPS高達3.67元、年增率近翻倍成長，單季獲利創歷史次高；上半年稅後淨利15.65億元，年增逾五成，每股大賺5.24元，獲利創下歷史新高。（工商時報 曾麗芳）

（2）隨著大陸市場在第二季全面復工，加上第三季為傳統旺季，台達化(1309)ABS、PS維持全產全銷，今股價點火開高，一度大漲5%，股價最高達23.35元，站穩所有均線，技術線型呈現多方排列。

展望第三季為傳統旺季，加上ABS、PS新產能增加有限，台達化營運仍有表現空間。大陸復工快速，在第二季幾乎已經全面開工，整體經濟活動復甦下，下游客戶需求轉強，積極拉貨，台達化ABS、PS維持全產全銷，第二季財報也交出亮眼成績，單季稅後淨利達3.26億元，每股獲利0.95元寫下新高，單季毛利率為16.6%；累計上半年稅後盈餘4.71億元，年增54.07%，每股獲利1.37元，上半年毛利率13.91%。

展望第三季為塑化產業傳統旺季，加上下游端庫存偏低，客戶拉獲積極下，台達化第三季營運動能仍強，且因為今年ABS、PS新產能增加有限，疫情效應下，帶動免洗餐具需求，塑膠餐具、塑膠盒等使GPS價格含需求穩健走堅，除疫情外，大陸又適逢洪災帶動，白色家電中冰箱的需求也將拉動GPS，動能有機會延續至9月。（時報資訊 王逸芯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.南亞科(2408)：昨外資回頭，三大法人聯手轉買超4508張，帶動今早股價漲逾3%，收復5日線。

2.台積電(2330)：三大法人連兩日買超，昨夜蘋果股價續漲、ADR漲0.71%，推升股價漲至435.5元。

3.豐達科(3004)：多頭爆發，放量飆上55.9元、漲幅逾7%，飛過5日線、月線。

4.英利-KY(2239)：下半年營收可望持續回升，今早隨大盤彈升逾3%，再戰月線。

5.富邦媒(8454)：宅經濟助攻，上半年獲利亮眼、下半年營運續好，外資、投信連日買超，今挾量漲至730元、漲幅逾6%。

6.鈊象(3293)：配息25元、昨除息，一開盤即秒填息，今早多頭續強，股價再衝897元新高。

7.蔚華科(3055)：揪矽基分子，推新冠快篩晶片系統，早盤跳空強登漲停，飆上波段高價。

8.陽明(2609)：BDI指數回神反彈，甩外資轉賣超，股價上漲逾7%，站回所有短均。

9.長榮(2603)：運價收紅，外資、投信不落跑，晨盤挾大量衝漲逾6.5%，登16.5元再創短波高點。

10.華航(2610)：昨恢復融資券交易，加上明受邀法說會題材，早盤爆量續漲4%，登逾2個月高價。

11.鈺創(5351)：昨起可融資券，以及VR、AR、TYPE-C題材助威，外資終結連4賣超，股價直奔11.3元漲停。

12.旭品(3325)：手握遠距商機，外資昨回補，早盤觸及漲停34.7元，改寫前高。

13.昆盈(2365)：三大法人連5日買超，早盤亮燈漲停。

14.圓剛(2417)：7月獲利超車H1，早盤聞訊漲逾6%，登1年來新高。

15.拓凱(4536)：Q3、Q4營收會更好，三大法人昨回補，早盤漲逾8%，挑戰180元。

16.直得(1597)：陸5G啟動＋自動化設備需求增，Q3營運看俏，早盤漲逾7%，收復5日線。

17.旺旺保(2816)：獲利轉盈，H1每股賺1.36元，早盤漲逾4%，收復短均。

18.同致(3552)：法人看好布局自駕車帶動第3季業績好轉，85元附近有撐，今早多方回攻90元關卡，漲幅逾6%。

19.亞翔(6139)：台積電買廠房，帶出機無塵室與機電工程商機，多方心喜攻高約半根漲停板。

20.致伸(4915)：處分大陸產線設備予蘋果歐洲營運公司，本土法人昨天加入買超行列，股價再跳高一階，展開填息之路。

21.建準(2421)：績優護航股價，60元短底顯現，多方有恃無恐，早盤漲幅達3%。

22.愛山林(2540)：房市火熱助攻業績，搭配技術面有利多方，今早續創高，改寫2014年7月以來新高價。

23.圓展(3669)：宅經濟題材火熱，第三季業績可望續發威，早盤一度攻頂，衝上天價122.5元。

24.隆達(3698)：新一代Mini LED進量產，晨盤放量彈升5%，躍上季線。

25.啟碁(6285)：毛利率轉佳，可望帶動下半年獲利成長，在投信連續買超力挺下呈現連3揚，衝上10個月高價。

26.聯合再生(3576)：基建綠能題材夯，昨獲外資翻多買超413張，早盤彈升5%，重返五日線。

27.彩晶(6116)：台積砸48億買下彩晶南科廠，早盤放量揚升3%，收復五日線。

(時報資訊)

（4）IC測試載板廠雍智科技（6683）股東常會通過配息4元，今（25）日以283元參考價除息交易，早盤開漲0.88％後走揚，歷時僅37秒便完成填息，最高上漲2.47％至290元。惟隨後調節賣壓出籠致使漲勢收斂，反轉翻黑下跌1.06％，填息走勢虎頭蛇尾。

雍智7月27日股價觸及415元的上櫃新高價後一路拉回修正，20日下探250.5元，近1月跌幅達近4成，幾乎吐光波段漲勢，21日起止跌反彈、2天內上漲17.6％。三大法人上周合計賣超184張，昨（24）日擴大賣超398張，其中原先偏多操作的外資亦反手賣超375張。

雍智2020年上半年營收5.41億元、年增42％，稅後淨利1.47億元、年增達61.21％，每股盈餘（EPS）5.43元，全數改寫同期新高。7月自結營收1億元，月增6.69％、年增19.54％，改寫歷史次高。累計1～7月合併營收6.42億元，年增達37.94％，續創同期新高。

雍智受惠新產品測試需求增加，帶動前段及後段載板需求暢旺，在晶圓探針卡、IC測試板、IC老化測試載板等出貨暢旺下，今年以來營運成長動能暢旺。由於第二季獲利改寫新高、表現優於預期，法人看好雍智第三季動能續旺，營收、獲利可望再創新高。

投顧法人認為，受惠台系客戶5G系統單晶片（SoC）市占率提升、WiFi 6及真無線藍牙耳機（TWS）前景可期，將帶動雍智5G、射頻測試相關IC測試載板需求。而新探針卡設計專案下半年對營收貢獻將提升，成為另一營運成長動能。

展望後市，雍智董事長李職民認為，5G商轉已成為未來主流趨勢，相關應用將快速發展，雍智將持續新增IC測試載板及老化載板產線，以降低成本、擴大市占率，並看好投注心力研發的晶圓探針卡，有機會成為新成長動能，對今年測試載板需求成長維持樂觀看法。（時報資訊 林資傑）

（5）海運歐美航線運價漲，隨旺季報到，市場看好量價齊揚，受此激勵，長榮、陽明股價勁揚，寫下逾8%漲幅。

貨櫃海運需求增加，歐美航線運價漲，長榮盤中高點來到16.5元，交易爆大量達16萬張，陽明最高來到8.62元，兩者漲幅均逾8%；萬海最高至21.45元，漲幅超過5%。

貨櫃航運業者第2季寫下佳績，長榮、萬海第2季每股盈餘分別達0.66元、0.76元，陽明第2季每股小虧0.03元。市場預期，隨旺季報到，貨櫃航運下半年營收、獲利看旺。

航運部分，受惠貨運填補客運缺口，華航第2季每股盈餘0.45元，在航空業不景氣中逆勢寫下佳績。

航空運價持續走高，華航與長榮航8月已相繼調升美國線運價20%至25%，每公斤約在220元至250元。隨著進入旺季，未來運價有望再度調漲。

受此激勵，航空股今天也有好表現。長榮航最高至11.5元，華航高點來到8.75元，均有3%以上漲幅。（中央社）