8/25美股焦點新聞 重點摘要

美股周一相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-避險需求降 拖累周一紐約期金收低

因美國食藥監督管理局(FDA)批准為新冠肺炎重症患者使用血漿療法，此消息推動美股攀升，使黃金避險需求降，致期金價格下滑。

本周四(27日)確定召開為期3日的全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole)，市場關注全球央行接下來如何面對疫情帶來的衝擊，另外聯準會(Fed)主席鮑爾將於會上發表關於貨幣政策的演說，勢必影響黃金價格走勢。

周一(8/24)報價，12月黃金跌7.8美元，報每盎司1939.2美元，9月白銀跌0.12美元，報每盎司26.61美元，10月白金跌1.6美元，報每盎司924.5美元，9月鈀金跌14.8美元，報每盎司2165.5美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-庫存下降 支撐LME期銅走升

根據LME銅庫存量顯示，期銅庫存降至9萬7900噸，為2007年以來首次跌至10萬噸以下，累計近1年下降近70%，令市場擔憂供給不足，進一步吸引投資人空頭回補，激勵期銅走升。

分析師表示，美國食品藥物管理局(FDA)批准已經康復的新冠病患血漿用於治療新冠病毒，此消息提振市場消費信心，可望進一步拉抬金屬需求，屆時各基本金屬走勢可能獲得支撐。

周一(8/24)報價，期銅上漲26美元，報每公噸6516美元；期錫下跌260美元，報每公噸17310美元；期鎳上漲235美元，報每公噸14926美元；期鋅下跌10.5美元，報每公噸2445.5美元；期鋁上漲5.5美元，報每公噸1770.5美元；期鉛上漲7美元，報每公噸1979.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-颶風來襲 周一美國原油期貨反彈0.7%

受颶風「馬可」及熱帶風暴「勞拉」逼近，迫使墨西哥灣近80%、約100多個外海鑽油平台人員進行撤離。墨西哥灣石油產能佔美國總產能的17%，煉油商為預防起見暫停了產油活動，使得該地區原油和天然氣產量減少，並提振了油價。

但分析師認為，由於汽油庫存量仍高，因此兩個風暴不太可能促使油價大幅上漲，且目前汽油需求處於季節性淡季，加上新冠肺炎疫情尚未得到控制，目前市場需求約比去年同期少了15%，故漲幅將受到限制；其中美國原油漲幅0.7%，倫敦原油漲幅1.8%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.28美元，報每桶42.62美元；9月熱燃油漲0.04美元，報每加侖1.25美元；9月RBOB汽油漲0.09美元，報每加侖1.37美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.78美元，報每桶45.13美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-憂颶風侵襲 紐約期棉觸及六個月高點

由於熱帶風暴勞拉和馬可逐漸逼近墨西哥灣，引發市場對作物的損害的擔憂；且美國批准了一種COVID-19血漿療法，大幅提振投資人信心，棉花期貨反彈上漲逾2%，並觸及六個月高點，其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨漲逾2%，收盤每磅65.16美分；而12月棉花期貨漲2.4%，報每磅65.82美分。

據美國商品期貨交易委員會公佈，上周投機者增加持有棉花淨多頭頭寸，增加558張至31137張。

中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸13385元人民幣，較前一日上漲50元人民幣；庫存方面，截至8月21日，ICE登記庫存6465包，與前一日持平。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

5.航運指數-運價回神 周一BDI指數反彈0.7%

受海峽型船運價上漲的利多因素驅使，抵銷了巴拿馬型船運價下跌所帶來的損失。消息人士透漏，由於市場不確定性太高，加上擔心美國隨時會對中國進口貨物加徵關稅，因此預計9月將發起調漲運價計畫，後市值得關注。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲10點，收1491點，漲幅逾0.7%；海岬型運費指數(BCI)上漲47點，收2207點，漲幅2.2%；其平均日租金為每艘18305美元，增加387美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌21點，收作1632點，跌逾1.3%，其平均日租金為每艘14689美元，減少187美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲3點，收作965點，漲幅0.3%。

（商品行情網 王聖為 ）

6. 蘋果、重啟經濟股帶頭衝 標普500首度漲破3400點

新冠狀病毒療法的樂觀消息帶動三大指數上揚，周一標普500指數與那斯達克指數再創歷史收盤新高，由蘋果公司與重啟經濟相關的航空股帶頭上衝，標普500指數有史以來首度漲破3,400點大關。

抗疫戰取得新進展的消息提振全球市場。美國食品藥物管理局（FDA）批准新冠狀病毒肺炎使用血漿療法，以及美國政府考慮加速引進阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學合作開發的新冠狀病毒疫苗，希望能在11月3日大選前使用。

周一收盤，道瓊工業平均指數漲378.13點或1.35%，為28,308.46點。標普500指數漲34.12點或1.00%，為3,431.28點。那斯達克指數漲67.92點或0.6%，為11,379.72點。

與2019年的收盤位相比，那斯達克指數與標普500指數分別上漲26.8%與6.2%。上周標普500指數刷新2月創下歷史收盤新高，正式宣告進入新一波牛市，並創下有史以來歷時最短的熊市。

周一由30檔藍籌股組成的道瓊指數雖然漲幅領先，但目前距離歷史高點仍差約4.2%。今年以來道指累計跌0.8%。被視為美國經濟風向球的道瓊運輸指數周一大漲1.90%，表現優於大盤。

標普500指數11大類股中，僅醫療保健股收黑；能源股與金融股分別漲2.75%與2.32%，表現最佳。

在周五分拆股票前，蘋果維持近來強勁的升勢不墜，終場上漲1.2%，攻克500美元大關，收在503.43美元，對標普500指數與那斯達克指數的提振最大。蘋果上周成為第一家市值突破2兆美元的美國上市公司。

蘋果上漲帶動其他科技巨頭走高，臉書漲1.6%，亞馬遜漲0.7%，Alphabet漲0.6%。

波音大漲6.4%，為道瓊指數帶來最大的提振。

受新冠肺炎療法的正面消息激勵，航空與遊輪股大漲，聯合航空漲9.93%，美國航空漲10.53%，達美航空漲9.28%，嘉年華郵輪漲10.2%，挪威郵輪與皇家加勒比海國際郵輪分別收漲7.6%與4.7%。

本周傑克森霍爾全球央行年會將以線上方式召開，市場將密切關注聯準會主席鮑爾有關於貨幣政策的談話。

（時報編譯 柯婉琇）