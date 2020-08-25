美股續創高 法人預期台股趨堅整理

在治療新冠肺炎的新藥可望問世消息推升下，美股那斯達克和標準普爾指數今天攀上歷史高點。法人表示，外在利空衝擊減緩，權值股回穩推升台股反彈趨穩，但籌碼仍凌亂，預期短線將區間整理。

美股標準普爾指數今天漲升34.12點或1.00%，收在3431.28點；科技股為主的那斯達克指數漲67.92點或0.60%，收11379.72點；道瓊工業指數同步走高，勁揚378.13點或1.35%，以28308.46點作收。

台股歷經大跌後上週五反彈，昨天早盤續漲，指數一度上漲逾95點，但12700點得而復失，受月線反壓高檔震盪，終場上漲39.29點，收在12647.13點，未能站回5日線，漲幅0.31%，成交值新台幣2038.74億元。

自營商昨天買超6.82億元，投信買超7.42億元，外資及陸資賣超8.65億元；三大法人合計買超5.59億元。

晶圓代工廠台積電擴大台南地區布局，24日公告斥資新台幣48.4億元，向瀚宇彩晶購買興建中的廠房及附屬設施，估計今年來已斥資100億元收購廠房，為未來擴產做準備。

台灣大哥大與顯示晶片巨擘輝達（NVIDIA）打造5G雲端遊戲平台，台灣大哥大總經理林之晨看好5G將開啟遊戲串流時代，估10年後台灣將有千萬用戶，台灣大盼奪過半市占率。

法人分析，台股買盤逢低進場，大型權值股走穩，盤勢反彈止穩，外在變數衝擊減緩，但短線籌碼凌亂，且短期均線下彎成壓，技術面的修正需時間化解，盤勢震盪難免。