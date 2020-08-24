台股近山頂 專家：散戶小心 別碰這人氣股

先前提及隨著今年出貨遞延，與智慧手機關係較密切的個股，股價恐被壓抑；結果不單是新機種出貨遞延，受到美國對華為新一波禁售令的影響，只要是採用美商的電子設計自動化(EDA)工具與設備材料從事設計與生產的產品，後續恐將無法再出貨給華為；相關的 IC設計、記憶體、IC封測、探針卡、被動元件等族群股價受此利空衝擊，紛紛出現轉弱跡象，部分個股更創下近2~3個月來新低。

而目前傳出為了防止禁令再擴大，華為與中興已提前更改設計、替換製程設備，此舉恐導致5G基地台的裝設速度放緩，相關的5G元件、功率放大器需求也會受波及，一連串的利空測試，導致許多人氣電子股的股價在此進一步走弱。

面對部分電子股的跌勢，許多投資人不禁會問，這些電子股到底怎麼了？在思考這問題之前，大家不妨先想想股價為什麼會下跌？大環境的利空看似很多，但其實答案只有一個，即是所有利空的總和，加深了市場的悲觀情緒，最終造成了要賣出的股票比要買入的資金來得多，空方力道較大，所以股價當然下跌。

這時若再深究下跌原因，其實意義已經不大；因應當前行情，客觀地觀察盤面現象，進而擬定新的操盤策略，才是上策。例如今年已有多檔蘋果概念股在旺季跌破季線走空，是否代表旺季不旺，短期不宜做多？就可進一步思考。

目前大盤跌破月線，但是仍在季線上方，並且季線持續上揚；以此為座標，可初步按照股價的強弱程度，把盤面的個股分成三個類別。

第一類是股價守住月線，距離前波高點不遠，甚至還在創新高的強勢股，這一類股多數上半年營運表現有亮點，多見於看好的NB、遠距應用、宅經濟、綠色能源等族群上，如奇鋐、曜越、東碩、上緯、茂迪等本波都強勢，這是震盪之際，要持續留意的方向，最強的股票反而最安全。

第二類是股價跌破月線，向下測試季線，但是季線仍在上揚，與大盤的節奏相仿的同步股，這一類股分布廣泛，涉及的股票檔數較多，觀察能否守住季線支撐為先。

至於第三類是股價跌破季線，並且季線已經走平或下彎，上檔形成蓋頭反壓，屬於比大盤還要疲弱的弱勢股，這一類股(不少為人氣電子股)由於趨勢已走空，操作上要先行避開。

（本文作者為中華財經台分析師蔡正華）

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(中時新聞網 吳美觀)