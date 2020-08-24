銅板股抬頭 盤面亮點

台股24日中低價股當家，其中台達化（1309）等30檔銅板股趁勢而起，法人指出，本周盤面資金主流有轉換跡象，籌碼相對安定、上半年EPS不俗，且公司派偏多的銅板股有望在震盪盤勢中吸金，包括新華（5481）、十銓（4967）及愛山林（2540）等股有望受惠。

美國企業財報優於預期推帶動美股走揚，但中美貿易對峙、美國擴大對華為禁令，造成台股上檔壓力沈動，台股護國神山台積電24日勉強力守月線關卡，尾盤上揚3.5元以428元作收，貢獻台股指數約30點，其餘權值股原地踏步，市場資金轉向落後補漲股及中低價股票，不少低基期銅板股乘機拉抬，股價強勢攻頂，包括台達化、銘旺科、廣明、鼎元、富鼎等股直奔漲停。

由於銅板股本業良莠不齊，法人指出，銅板股要以基本面為護盤，今日上揚逾半根漲停，且上半年每股盈餘逾1.2元，股價淨值比未超過三倍的公司，都可以留意後勢。其中，前身為華韡綠色科技的新華，在補教連鎖加盟芝麻街入主之後，上半年因處分廠房設備，致業外獲利大增，累計上半年EPS高達6.63元，一掃去年EPS虧損2.53元的陰霾。

十銓受惠於疫情影響，PC/NB品牌及代工廠對宅經濟與遠距商機帶動，使SSD需求順勢拉升，SSD銷售量較去年同期增逾6成，該公司上半年EPS達2.83元，遠遠超越去年全年EPS 0.11元。此外，受惠國內不動產市場復甦，大型代銷商愛山林上半年EPS也交出1.95元成績單，愛山林在手代銷案逾1,800億元，加上「海上皇宮」等四大自地自建案今年將陸續推出銷售，下半年獲利攀升力道看好。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，21日國際股市轉強，台股雖小漲39.29點，但仍偏弱。加權指數雖一度站上12,700點關卡、收復5日線，但護國神山台積電賣壓仍大，短期內要收復月線，難度偏高。近期股市震盪、成交量萎縮，資金轉而流向低價股，導致21日中小型股表現強勢，與千金股互別苗頭，展望後市，盤面類股輪動快速，投資中小型股宜鎖定基本面佳，或具題材性，如：三倍券、中元節概念股等，布局具成長趨勢產業。

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