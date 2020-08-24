3大法人買超5億 台股重啟多頭待補量

台股未站上5日線 法人看重啟多頭待補量

美股續創新高，台股歷經大跌後上週五反彈，今天早盤續漲，指數一度上漲逾95點，但12700點大關得而復失，受月線反壓高檔震盪，終場上漲39.29點，收在12647.13點，未能站回5日線。

美股週五上漲，週線收紅，那斯達克和標準普爾500指數續創歷史新高。但市場擔心英國可能難以避免年底硬脫歐命運，歐洲股市收黑。

台股今天開高後震盪走高，越過5日線12659點附近，加權指數早盤一度上漲逾95點，高點來至12702.94點，攻上12700點大關，但受到月線反壓隨後高檔震盪。

台股加權股價指數今天終場上漲39.29點，收在12647.13點，漲幅0.31%，成交值2038.74億元。

觀察權值股今天漲跌互見，晶圓代工廠台積電收428元，漲幅0.82%，大立光上漲1.69%，收3605元；鴻海下跌0.77%，收77.6元，聯發科下跌逾3%，收585元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天持續反彈，收盤指數未能站穩5日線12659點附近，顯示短線多方尚未掌握發球權，未來也要量能明顯放大，才有利重啟多方格局，後續則繼續觀察美國科技股動態以及經濟數據等基本面變化。

三大法人買超台股5.59億元

台股今天漲39.29點，收在12647.13點，成交值新台幣2038.74億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計買超新台幣5.59億元。

自營商買超6.82億元，投信買超7.42億元，外資及陸資賣超8.65億元。