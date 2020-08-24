國家隊力撐 雙王給力 台股登高12647

大陸周一舉行實彈軍事演習，台股開高之後一度急殺跌落盤下，之後在國家隊法人進場力撐下，激勵盤勢恢復生機，多頭主力部隊仍以雙王台積電、股王大立光為首，其次係南亞科、聯電與台達電為輔，化解台塑四寶、富邦金、中信金、第一金與遠東新等集團股演出不振壓力。

加權股價指數開高震盪趨堅，尾盤雖稍見甩尾，但終場仍力榮面，報漲39.29點，為12647.13點，漲幅0.31%，成交2038.75億元。

跌幅相對沈重者，包括被動元件國巨、華新科；矽晶圓環球晶、漢磊與嘉晶；PCB族群金像電、欣興、南電與景碩。

不過，受惠法人作價，大股東做多及主力群仍青睞，而在檯面上呈強者恆強股票，仍有光電族群玉晶光、今國光；IC設計的創意、祥碩、譜瑞-KY、矽力-KY；另有大江、健策、穩懋、榮創、嘉澤、長聖、亞德客-KY及智伸科等，俱見多方買盤進駐，顯示大盤輪動趨堅架構，仍老神在在行進。

此外，MOSFET供需吃緊，包括富鼎、杰力、尼克森與大中等概念股，多大漲回應基本面，而宅經濟概念股的鈊象、富邦媒與大宇資也呈相對強勢表現，顯示只要具題材，資金行情不會讓它寂寞。

櫃買市場方面，短線雖有紡纖、航運與觀光等族群拉回，但生技、電子雙主流持續挺進，站在多方，而鋼鐵、電機、化學及營建等類股指數也臉色紅潤，使盤勢開高震盪走高，收漲0.94%，報161.86點，成交511.98億元。

生技股合一、杏國收紅，但中天、杏輝拉回，顯示類股不再齊漲跌，將各依基本面題材向上尋求突圍，顯示類股雖逐漸進入中期整理格局，唯個股依題材仍力求領盤勢發展。

業內人士指出，台股目前穩健在季線之上行情，短線雖仍處月線之下，但並未破壞中多架構，近期在國際消息方面，仍需追蹤中美關係是否持續惡化發展？或川普政府在美年底總統大選前，是否出什麼怪招轉移選民注意力？

在這些可能的黑天鵝變數風險未釐清之前，預期盤勢未脫在萬三與季線間來回游走。但個股輪動表現仍持穩行進，後市不必過分看淡。

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